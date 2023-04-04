«Ее мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала». Детский омбудсмен рассказала, что Маше Москалевой ищут замещающую семью
Школьнице из города Ефремов Тульской области Маше Москалевой, отца которой приговорили к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» армии, ищут замещающую семью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. 13-летнюю дочь Машу он воспитывал один.
Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо.
С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».
В конце года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол».
В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.
В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон.
Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан. Где он сейчас, неизвестно.
Омбудсмен рассказала, что месяц назад лично ездила в Ефремов, где живет девочка, и в том числе общалась с ней. По словам Львовой-Беловой, девочка находится в приюте из-за уголовного преследования отца, а также по заявлению матери Ольги Ситчихиной, которая не занималась воспитанием Маши с тех пор, как девочке было два года. Ранее об этом сообщали журналисты.
Другие родственники отказались взять Машу в свои семьи, в том числе «в силу резонансности ситуации», утверждает омбудсмен. «Но у нас есть несколько претендентов на должность замещающей семьи. Причем одна семья, с которой Маша общается и готова к ним перейти», — рассказала Львова-Белова.
Несмотря на информацию в СМИ о том, что мать готова взять Машу в свою семью, в действительности рассчитывать на это не стоит, считает омбудсмен. «Потому что мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала, с девочкой контакт не поддерживает. Довольно сложные отношения у них», — добавила она.
В ближайшие дни, сообщила Львова-Белова, суд рассмотрит вопрос об ограничении родительских прав Ситчихиной и Москалева. При этом омбудсмен не смогла уточнить, где сейчас находится отец девочки.