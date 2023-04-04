«Ее мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала». Детский омбудсмен рассказала, что Маше Москалевой ищут замещающую семью

53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. 13-летнюю дочь Машу он воспитывал один.

Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо.

С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».

В конце года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол».

В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.

В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон.

Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан. Где он сейчас, неизвестно.