Мать Маши Москалевой заявила, что хочет забрать дочь из приюта. Последний раз они виделись несколько лет назад

Мать Маши Москалевой Ольга Ситчихина собирается забрать дочь из приюта, где она оказалась после того, как ее отца Алексея Москалева обвинили в повторной «дискредитации» армии. 28 марта суд приговорил Москалева к двум годам колонии.

Ольга Сичихина, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия», живет с мужем и 17-летней дочерью в Тамбовской области, работает в охране и ездит на заработки в Москву.

Сичихина рассказала «7×7», что собирается забрать дочь из приюта, как только вернется с вахты в Москве. Органы опеки и тамбовские чиновники уже осмотрели дом Ситчихиной. По ее словам, им и директору приюта понравился дом семьи. От вахтовой работы мать Маши Москалевой собирается отказаться, заниматься домом и семьей.

Я намерена сидеть дома, а мой муж с братом будут работать, без денег никто сидеть не будет. У меня большой огород: знаю, что зимой будут закрутки, мясо. В деревне у нас как таковой работы нет, а город от нас в 25 километрах. Автобусы ходят через день, поэтому в городе я не могу работу найти.

По словам Сичихиной, раньше Маша отказывалась ехать к ней, даже пока Алексей Москалев был под арестом, но сейчас просит забрать ее.

Сичихина утверждает, что Москалев «выставил ее из квартиры и запретил общаться с дочерью». Тем не менее, по словам матери Маши, они с дочерью созванивались и переписывались во «ВКонтакте». Однако последний раз, по словам Сичихиной, она видела дочь «наверное, в классе во втором». Сейчас Маша учится в шестом классе.

Сичихина утверждает, что не собирается запрещать дочери видеться с Москалевым, даже если его отправят в колонию, и не будет возражать, если Маша захочет снова жить с отцом после его освобождения. Однако мать Маши заявила, что не понимает, «чему ее Москалев учил», — сама она в политику не лезет, и «голова ничем не забита». Мать Маши надеется, что «отобьет ее политику, антипропаганду и рисунки».

Сичихина рассказал, что ей поступали угрозы и упреки, что она оставила ребенка. 6 апреля она планирует присутствовать по видеосвязи на суде по ограничению Алексея Москалева в родительских правах — «чтобы все знали, что я существую, общаюсь с дочерью и хочу ее забрать».

«Никакого опекунства! — заявила она. — Я просто не позволю, чтобы чужой человек воспитывал мою дочь! Я ее не брошу!»

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В апреле 2022 года Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. С девочкой «провели беседу» сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея Москалева сначала составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках», а затем завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. Алексея Москалева отправили под домашний арест, а Машу — в приют. Москалева 28 марта приговорили к двум годам колонии, он сбежал из-под домашнего ареста, но в ночь на 30 марта его задержали в Минске.

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