Адвокат заявил, что Алексей Москалев пропал после задержания в Минске

Местонахождение Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» армии и которого задержали в Минске 30 марта, сейчас неизвестно. Об этом «7×7» рассказал адвокат Владимир Билиенко.

По словам Билиенко, он приехал в СИЗО-1 Тулы, куда должны были привезти Москалева, но его там не оказалось. 6 апреля в Туле должно пройти заседание суда по вопросу о лишении Москалева родительских прав.

Накануне о том, что Москалев пропал, заявил адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал с ним связь. «Его вытащили, увезли в неизвестном направлении», — рассказал адвокат про задержание Москалева, отметив, что с тех пор тот не выходил на связь.

На Алексея Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии после того, как его дочь Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. 28 марта Москалева приговорили к двум годам колонии, он сбежал из-под домашнего ареста. В ночь на 30 марта его задержали в Минске.

После того, как на Москалева завели уголовное дело, его дочь, которую он воспитывал один, отправили в приют. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что девочке ищут замещающую семью, так как ее мать брать ее к себе не готова.