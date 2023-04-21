Демонстрация немецких ультраправых против роста цен на энергоносители. Лозунг на плакате — «Немедленно запустите „Северный поток — 2“». Лейпциг, 5 сентября 2022 года Christian Mang / Reuters / Scanpix / LETA

Кремль стремится объединить крайне левые и крайне правые партии Германии в коалицию, чтобы сократить поддержку Украины, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Кремля, полученные европейской разведкой.

Согласно документам, 13 июля 2022 года замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко собрал группу российских политтехнологов и сообщил им, что Москва хочет сфокусировать свои усилия на Германии для распространения настроений, которые будут способствовать снижению помощи Украине со стороны Европы.

По данным WP, политтехнологам поручили дискредитировать в глазах немецких граждан Евросоюз, США, Великобританию и НАТО, а также убедить их, что санкции, наложенные на Россию, вредят Германии. Кроме того, Кириенко требовал, чтобы число немецких граждан, выступающих за улучшение отношений с Россией, увеличилось на 10% за три месяца, пишет газета.

В документах также говорится, что политтехнологи после встречи практически сразу начали работать с российскими «фабриками троллей» с целью подготовки лозунгов для соцсетей и митингов. Как отмечает WP, отдельное внимание уделялось лозунгам, касающимся резкого роста цен на энергоносители, однако это направление работы не получило большого отклика в немецком обществе из-за теплой зимы и того, что властям удалось диверсифицировать поставки энергоносителей.

Помимо этого, пишет WP, российские политтехнологи прорабатывали возможность использования граффити. Их планировалось рисовать по всей Германии, а затем фотографировать и размещать в местной прессе. Среди вариантов граффити, с которыми ознакомились журналисты, был рисунок толстого , говорящего: «Потерпите еще несколько лет». Газета уточняет, что не смогла найти подтверждений того, что подобные граффити появились в Германии.

К концу лета политтехнологи начали собирать информацию о запланированных акциях протеста по всей Германии, пишет WP. Как объяснил сотрудник службы безопасности, знакомый с документами, российская власть могла использовать митинги как средство продвижения собственной повестки. Источник также добавил, что некоторые акции протеста, вероятно, были непосредственно инициированы российскими специалистами.

WP отмечает, что на некоторых акциях в Лейпциге и Нойштрелице демонстранты выступали с лозунгами, которые фигурируют в российских документах, в том числе «Мы хотим жить, а не просто выживать» и «Чем будем греться зимой?»

Согласно документу от 9 сентября, главной целью Кремля было создание нового политического движения, способного получить «большинство на выборах любого уровня» в Германии. Также российские власти рассчитывали «перезагрузить» крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы увеличить ее поддержку в немецком обществе. В частности, российские политтехнологи подготовили манифест для партии, предусматривающий преобразование АдГ в партию «германского единства», которая должна была провозгласить санкции против России противоречащими интересам Германии.

В документах не говорится, доходили ли до АдГ планы Кремля. Однако WP пишет, что вскоре после того, как российские власти решили объединить левые и правые партии Германии, депутаты от АдГ в парламенте начали выступать в поддержку известного немецкого политика из партии «Левые» Сары Вагенкнехт.

WP обращает внимание, что на демонстрации против поставок оружия Киеву, которую возглавляла Вагенкнехт, присутствовали десятки членов АдГ, а также редактор ультраправого журнала Compact Юрген Эльзессер. На обложке этого журнала в конце 2022 года было написано, что Сара Вагенкнехт — «лучший канцлер для левых и правых».

Der Spiegel отмечает, что в Германии уже давно высказывают предположения, что Вагенкнехт может создать собственную партию из-за ее разногласий с руководством «Левых». Более того, в марте 2023 года Вагенкнехт заявила газете Die Rheinpfalz, что исключает возможность участия в следующих выборах в Бундестаг от «Левых».

В комментарии WP Вагенкнехт заявила, что не планирует «какого-либо сотрудничества или союза» с «элементами АдГ в какой бы то ни было форме». Также политик назвала «абсурдом» любые предположения о том, что она могла получать сообщения от российских официальных лиц или их представителей, предлагающих союз с АдГ.

Связь между Вагенкнехт и российскими чиновниками, как установили журналисты, все же существует. В частности, журналистам свои контакты с Москвой подтвердил Ральф Нимейер, бывший муж Вагенкнехт. Также он заявил, что во время встреч с высокопоставленными российскими чиновниками ему стало ясно, что «в России есть определенные люди, заинтересованные в союзе Вагенкнехт с крайне правыми». Кроме того, Нимейер заявил, что практически ежедневно общается с бывшей супругой.

Со стороны АдГ с российскими чиновниками мог встречаться депутат Петр Быстрон, который осенью тайно посетил Беларусь — об этой поездке стало известно только в феврале 2023 года. В беседе с WP Быстрон заявил, что встречался в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем (он умер в конце ноября) в рамках подготовки мирной инициативы АдГ.

Перед публикацией журналисты WP также взяли комментарий у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу вмешательства России во внутренние дела Германии. На это Песков ответил, что информация издания «100% фейк». «Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это», — заявил Песков.

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