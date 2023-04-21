Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова
Источник: Московские суды общей юрисдикции
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Первой об этом сообщила «Медиазона».
В пресс-службе суда сообщили, что российское следствие обвиняет Буданова в создании террористического сообщества, подготовке к теракту в составе организованной группы, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями Уголовного кодекса России, — пожизненное лишение свободы.
После взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года ФСБ России объявила, что считает Кирилла Буданова одним из организатором взрыва.