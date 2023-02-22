«70-я минута матча, счет 1:1. Решающие бои будут весной» Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, когда в войне настанет переломный момент. Краткий пересказ его интервью Forbes

Большое наступление России на восточном участке фронта уже идет. Но не все его видят — такого качества это наступление. У армии РФ есть стратегическая задача — до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это то, о чем они мечтают, но им не удастся это сделать. Новая волна мобилизации в России началась, она скрыта. Более 90% мобилизованных в первую волну отправили на фронт без обучения.

Союзники советуют не тратить силы в Бахмуте — я бы хотел посмотреть, как президенту Франции посоветовали бы сдать Марсель или лидеру США предложили бы временно сдать Нью-Йорк. Для меня как патриота сдача даже миллиметра украинской территории — катастрофа. С военной точки зрения в Бахмуте мы истощаем россиян. Два месяца российские группировки максимально экономят артиллерийские боеприпасы. У нас тоже дефицит. В Бахмуте войска РФ перешли к другой тактике: пехота идет волна за волной, артиллерия их только поддерживает.

Российское производство не успевает за использованием ракет. Поэтому частота и интенсивность массированных обстрелов уменьшается. Россия разбирает пылесосы и стиральные машины на микросхемы для ракет. Это позор. Пожары и взрывы на территории России — не случайность. Постоянно что-то горит и горит не просто так. Украине в РФ помогают не только украинцы: деньги творят чудеса.

Весной будут решающие бои. Это переломный момент. Сейчас, по аналогии с футболом, счет 1:1, 70-я минута матча. Три главных поражения Украины: Северодонецк, прорыв обороны в районе Волновахи в начале вторжения, оккупация Донбасса и Крыма в 2014-м. Три главных победы — отбросили противника с Киевского направления, контрнаступление в Харьковской области, освобождение Херсона. После освобождения оккупированных территорий надо создать демилитаризованную зону у границы. Для завершения войны у нас одно условие — выйти на границы 1991 года, остальное будем решать потом.

Это примерный пересказ интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова изданию Forbes Ukraine. Его высказывания сокращены и отредактированы с сохранением смысла. Полное интервью читайте здесь (на украинском языке) и здесь (на русском).

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Фото на обложке: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA