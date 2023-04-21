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В Белгороде упала бомба с российского самолета
При взрыве пострадали три человека. Повалены столбы линии электропередачи. Один из поврежденных домов решили полностью расселить
1 минута
08:25, 21 апреля 2023
В Белгороде вечером 20 апреля
произошел
взрыв. В результате, по данным местных властей, пострадали три человека. На одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, повреждены жилые дома и автомобили, повалены столбы линии электропередачи. Один из домов, пострадавший при взрыве, решили полностью расселить и проверить его несущие конструкции. Минобороны РФ заявило, что причина взрыва — «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время пролета Су-34 над Белгородом. Подробности ведомство не уточнило, сообщив, что «проводится расследование».
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