У пролетавшего над Белгородом Су-34 «произошел нештатный сход боеприпаса». Повреждены жилые дома и автомобили, пострадали два человека

В Белгороде около 22:00 произошел сильный взрыв. На перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Повреждены несколько автомобилей, одна из машин оказалась на крыше магазина.

В жилых домах и магазинах выбиты окна, повреждены несколько квартир в доме на улице Шаландина. «Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — написал мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграме.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде «произошел взрыв», на одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, повреждены автомобили, повалены столбы линии электропередачи.

В первых сообщениях о произошедшем говорилось, что люди не пострадали. Однако затем глава Белгородской области сообщил, что известно двух пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу. Вторая пострадавшая, написал Гладков, получила ссадины, ей необходимую помощь оказали на месте.

Власти Белгородской области не называли причин произошедшего, сообщая лишь о том, что делается для ликвидации последствий. Лишь спустя два часа после взрыва Минобороны РФ заявило, что во время пролета Су-34 над Белгородом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса». Никаких подробностей военное ведомство уточнять не стало, сообщив лишь, что «проводится расследование».