Война Четыреста двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

В Петербурге начали рассылать электронные повестки

Как сообщил главный военком города Сергей Качковский, «тестовые» повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг». Кроме того, прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС-сообщений.

«Фонтанка» отмечает, что пока рассылка повесток — тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен заработать Единый реестр воинского учета.

Накануне о «тестовом режиме» рассылки электронных повесток сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что такие повестки не будут иметь юридической силы.

Ранее Картаполов говорил, что недавно принятый закон об электронных повестках вообще не будет действовать во время весеннего призыва.

Этот закон предусматривает, что повестка считается врученной в момент ее появления в личном кабинете на «Госуслугах» вне зависимости от того, видел ее призывник или нет. Сразу после «получения» такой повестки человеку закрывают выезд за границу, а впоследствии в случае неявки в военкомат на него накладываются дополнительные ограничения в правах.