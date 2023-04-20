Война Четыреста двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 апреля смотрите здесь.
Главные новости:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, сообщили украинские СМИ. Заранее его визит не анонсировали.
- В небе над Киевом заметили яркое свечение. По одной из версий, упал метеорит, по другой — американский спутник.
- Командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц ушел в отставку, сообщил полпред президента Юрий Трутнев.
- США выделили Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов.
В Петербурге начали рассылать электронные повестки
Как сообщил главный военком города Сергей Качковский, «тестовые» повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг». Кроме того, прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС-сообщений.
«Фонтанка» отмечает, что пока рассылка повесток — тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен заработать Единый реестр воинского учета.
Накануне о «тестовом режиме» рассылки электронных повесток сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что такие повестки не будут иметь юридической силы.
Ранее Картаполов говорил, что недавно принятый закон об электронных повестках вообще не будет действовать во время весеннего призыва.
Этот закон предусматривает, что повестка считается врученной в момент ее появления в личном кабинете на «Госуслугах» вне зависимости от того, видел ее призывник или нет. Сразу после «получения» такой повестки человеку закрывают выезд за границу, а впоследствии в случае неявки в военкомат на него накладываются дополнительные ограничения в правах.
Командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы, сообщила пресс-служба флота.
Ранее об отставке Авакянц сообщил полпред президента Юрий Трутнев. По данным СМИ, должность командующего Тихоокеанского флота может занять Виктор Лиин, который сейчас командует Балтийским флотом.
Главную награду самой престижной премии для фотожурналистов — World Press Photo — получил Евгений Малолетка — украинский фотограф, работавший в Мариуполе во время многомесячной осады города российскими войсками.
В номинации «Фотография года» победил его снимок из мариупольского роддома, по которому нанесла удар российская армия.
Ранее серию снимков Малолетки, сделанную во время боев за город, признали лучшей в Европе.
Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил матроса Евгения Зеленкова к девяти годам лишения свободы, признав его виновным по статье о самовольном оставлении места службы в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). Внимание на приговор, вынесенный 18 апреля, обратило издание «Тайга.инфо».
В пресс-службе военных судов Сибири сообщили изданию, что Евгений Зеленков без уважительных причин отсутствовал на службе с 31 октября по 1 декабря 2022 года, а также с 15 декабря по 31 января 2023 года. Оба раза его задержали полицейские.
Это уже третий приговор Зеленкову, вынесенный за последний год. До этого его дважды признавали виновным по статье о самовольном оставлении места службы.
Мировой судья в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation, которая обеспечивает работу «Википедии», на полтора миллиона рублей за неудаление статьи о боях за Ахтырку Сумской области Украины в феврале — марте 2022 года.
Согласно материалам дела, Генпрокуратура РФ сочла информацию о войне в статье «ложной», пишет «Интерфакс».
По данным агентства, это уже пятый подобный штраф Wikimedia в 2023 году. Общая сумма назначенных взысканий составляет 5,6 миллиона рублей.
Российские войска переходят к стратегической обороне в Украине после провала так называемого зимнего наступления, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
«Тактические операции противник может производить и пытаться реализовать. Однако, в целом, россияне переходят к стратегической обороне. Распиаренное большое зимнее наступление давно позади. Очередные задачи провалены», — рассказал Юсов (цитата по «Украинской правде»).
По его оценкам, на сегодняшний день у войск РФ нет сил вести боевые действия так же, как в начале полномасштабного вторжения. Юсов отметил, что это не значит, что армия РФ разбита — у нее еще есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, а также значительное количество техники
«Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее Владимир Путин, послав ее в мясорубку», — добавило представитель ГУР.
На пост командующего Тихоокеанским флотом РФ рассматривают кандидатуру адмирала Виктора Лиина, сообщают РИА Новости и ТАСС. Сейчас Лиина занимает пост командующего Балтийским флотом.
По словам одного из источников ТАСС, в случае назначения Лиина пост командующего Балтфлота может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, который работает заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Ранее полпред президента Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом и был назначен главой штаба, курирующего патриотическое воспитание.
Об отставке адмирала стало известно меньше чем через неделю после того, как Тихоокеанский флот 14 апреля привели в полную боевую готовность в «рамках внезапной проверки».
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 немецких танков Leopard 2, заявили глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.
«Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1», — сообщил Расмуссен.
Ожидается, что танки Leopard 2 поставят в начале 2024 года, рассказал Поульсен.
Российские войска нанесли авиаудар по многоэтажке в Угледаре Донецкой области, об этом в том числе сообщили украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Судя по фотографиям, часть многоквартирного дома обрушилась. «Страна» пишет, что удар по городу нанесли 19 апреля. Под завалами находятся военные и гражданские, утверждает издание со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Утром 19 апреля в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник, сообщили РИА Новости в Росгвардии. Кому он принадлежит, неизвестно. В сообщении агентства отдельно отмечается, что взрывчатых веществ на дроне не было.
Российские и украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев.
В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что свечение над Киевом, вероятно, было метеором.
По его словам, во время вспышки в небе вечером 19 апреля противовоздушная оборона в Киевской области не работала, а тревогу объявили из-за войны в стране: в небе увидели «взрыв» и воздушные силы отреагировали, включив сирены.
«Эту вспышку видели даже в Беларуси — уже опубликовано даже в их каналах. Поэтому это не было так близко, чтобы найти какие-то обломки. Я думаю, что специальные службы будут этим заниматься, но, возможно, это тело вообще сгорело в атмосфере. Но Воздушные силы не могут комментировать такие вещи — здесь нужны специалисты», — добавил он.
Киевские власти объяснили свое заявление о том, что вспышка, которую заметили над Киевом, могла быть упавшим американским спутником RHESSI. В NASA сообщали, что на момент свечения в Киеве аппарат все еще находился на орбите.
После заявления NASA в военной администрации Киева сказали, что информация о спутнике — это «предположение», которое сделали, чтобы «успокоить» жителей.
В беспилотнике, упавшем в Тульской области, нашли боевую часть со взрывчатым веществом весом около двух килограммов, сообщает Astra. Ранее о том, что дроны был начинен взрывчаткой, сообщал телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, дрон обнаружил работник охотхозяйства «Зубр» при обходе территории. Эксперты пришли к выводу, что он мог упасть неделю назад.
Командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц ушел в отставку
Адмирал Авакянц, который командовал Тихоокеанском флотом с 2012 года, назначен на должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», — заявил Трутнев.
В Тихоокеанском флоте РФ не комментировали отставку адмирала.
Об отставке Авакянца стало известно меньше чем через неделю после того, как Тихоокеанский флот 14 апреля привели в полную боевую готовность в «рамках внезапной проверки».
Россия использует для атак по Украине иранские дроны из новой партии, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на главу пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, в ожидании поставки российские военные приостановили применение беспилотников, но как только получили это оружие, возобновили атаки. Новую партию определили по маркировке на дронах, атаковавших Одесскую область 19 апреля.
«Возможно повторение таких атак, поскольку они, получив партию, начинают использовать ее для поддержания террористического состояния и напряженности местного населения», — сообщила Гуменюк.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За сутки ВСУ отразили более 55 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпаса россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В ночь на 20 апреля российские войска снова атаковали территории Украины беспилотниками иранского производства «Шахед-136/131», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
На юго-восточном направлении украинские военные сбили 10 из 11 дронов. Шесть из них были сбиты над Днепропетровской областью, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Всего за минувшие сутки ВСУ уничтожили 21 российский беспилотник из 26 запущенных, заявили в Генштабе ВСУ.
Общественное движение «Ветераны России» в марте 2023 года пожаловалось на комика Руслана Белого в Следственный комитет России — в своем обращении организация попросила проверить его на предмет «дискредитации армии» и «публичные призывы к экстремизму». В то же время воронежское отделение ЛДПР потребовало проверить на экстремизм видео выступления Белого, в котором он говорит, что «между глаголами „нападать“ и „защищать“ он бы выбрал „защищать“». Это реплика из его последнего концерта «Все еще» — он был записан в Москве в декабре 2022 года, недавно его опубликовали на онлайн-платформе Белого Concert Place.
«Медуза» поговорила с Белым о том, почему для него было принципиально важно записать антивоенный концерт в России и как изменилась его жизнь после отъезда из страны и женитьбы.
В небе над Киевом заметили яркую вспышку. По одной из версий, упал метеорит, по другой — спутник
Вечером 19 апреля в небе над Киевом «наблюдалось яркое свечение воздушного объекта», сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Вспышку в небе заметили около 22:00 по местному времени. В Киеве объявили воздушную тревогу, но «ПВО не сработала», заявил Попко. «По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA», — добавил представитель киевских властей.
Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины заявил, что в 21:57 зарегистрировал «высокоэнергетическое акустическое событие». «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — заявили в центре.
Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что вспышки в небе над Киевом, по предварительной информации, «связаны с падением спутника/метеорита». В командовании подчеркнули, что Россия не угрожает Украине «средствами воздушного нападения» на киевском направлении.
Ранее на этой неделе в NASA сообщили, что 300-килограммовый RHESSI, выведенный из эксплуатации, сойдет с орбиты 19 апреля, пишет BBC News. Представитель NASA Роберт Маргетта сообщил, что, когда в Киеве видели вспышки, аппарат RHESSI находился на орбите.
Здравствуйте. Начинается 421-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.