Госдума приняла закон, который дает наемникам ЧВК Вагнера статус «ветеранов боевых действий»

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который, в частности, позволяет получить статусы ветерана и инвалида боевых действий наемникам ЧВК Вагнера, участвующим в войне в Украине.

В законе, пишет «Интерфакс», говорится о «лица, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе ». Также статус ветерана (инвалида) боевых действий могут получить участники вооруженных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР с 11 мая 2014 года.

Один из авторов принятого закона — спикер Госдумы Вячеслав Володин — так объяснял необходимость его принятия:

Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус - ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО.

В начале марта Госдума приняла закон, о запрете «дискредитации» и распространении «фейков» о добровольческих формированиях, организациях и отдельных людях, оказывающих «содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации». Поправки, распространяющие на наемников ЧВК Вагнера действие статей УК и КоАП о «дискредитации» и «фейках» также были внесены по инициативе Вячеслава Володина.

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