В Свердловской области задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Женщина думала, что участвует в «секретной операции ФСБ»

В городе Первоуральск Свердловской области сотрудники полиции задержали 73-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат, сообщают издание 66.ru и телеграм-канал Shot.

По данным 66.ru, после задержания пенсионерка заявила полицейским, что поджечь военкомат ее якобы убедили мошенники. По ее словам, 30 марта ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками банка, и предложили поучаствовать в «засекреченной операции», на что женщина согласилась.

В то же время телеграм-канал Shot утверждает, что этому звонку предшествовали несколько дней, в течение которых женщина, по указанию мошенников, брала займы в банке, чтобы закрыть кредит, в существовании которого ее убедил «дознаватель Лебедев».

После того, как пенсионерка перевела злоумышленникам около 400 тысяч рублей, ей снова позвонил «дознаватель Лебедев». Он поблагодарил женщину за помощь в поимке мошенников и предложил пенсионерке принять участие в еще одной «операции правоохранительных органов», пообещав вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, пишет Shot.

31 марта с женщиной связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он и объяснил пенсионерке, что «операция» будет проходить в местном военкомате, а также рассказал ей, как изготовить «коктейль Молотова», которым надо будет «напугать террористов».

В тот же день пенсионерка принесла бутылку с зажигательной смесью к военкомату, но поджечь смесь у нее не получилось, и она ушла. Позже ей снова позвонил «сотрудник ФСБ» и убедили попробовать еще раз. Когда пенсионерка вернулась к военкомату, ее задержали.

По данным СМИ, против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).

27 марта в Нижнем Тагиле пожилая женщина пыталась поджечь военкомат. После задержания она рассказала, что выполняла указания человека, представившегося ей сотрудником банка. Телеграм-канал Baza сообщал о двух подобных случаях: первый произошел в феврале в Татарстане, второй — в конце августа в Москве.