Владимир Путин, 15 марта 2023 года Getty Images

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Президента РФ подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, которая, по версии следствия, происходила «как минимум с 24 февраля 2022 года». В суде заявили о наличии «разумных оснований» полагать, что Путин несет личную ответственность за это. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Власти РФ не отрицали перемещение детей с украинских территорий, в частности, объясняя это необходимостью «перевоспитания».

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В Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал про ордер «нет нужды объяснять, где пригодится эта бумажка», сопроводив пост эмодзи туалетной бумаги. Мария Львова-Белова, комментируя свой ордер, заявила: «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны». Лично Путин комментариев пока не давал.

В Украине назвали выдачу ордера «историческим решением». «Мировые лидеры три раза подумают, прежде чем пожать ему [Путину] руку или сесть с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что его ведомство передало в МУС более 40 томов материалов о незаконной депортации детей из Украины. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что ордер на арест Путина — «это только начало».

Несколько дней назад газета The New York Times написала, что МУС откроет два дела против России. Помимо дела о депортации детей, по утверждению источников издания, будет открыто дело из-за намеренных ударов по гражданской инфраструктуре. Официально о втором деле в суде пока не объявляли.

Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории стран, которые ратифицировали — при этом обвиняемый может быть гражданином любой страны. Украина Римский статут не ратифицировала, однако Киев отдельно признал юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, совершенных на территории страны с декабря 2013 года. Юрисдикция суда в случае Украины при этом на преступления агрессии — то есть руководству РФ нельзя будет предъявить обвинения непосредственно за сам факт вторжения.

До сих пор МУС только один раз выдавал ордер на арест действующего главы государства. Им был президент Судана Омар аль-Башир: в 2008 году его обвинили в геноциде из-за предполагаемых этнических чисток в ходе одного из конфликтов на юге страны. Несмотря на ордер, аль-Башир продолжал зарубежные поездки, в том числе в страны, которые ратифицировали Римский статут. В 2019 году 75-летнего аль-Башира свергли в результате военного заговора, и два года спустя новые власти объявили, что выдадут его в Гаагу. До сих пор этого не произошло. Единственным главой государства, непосредственно представшим перед МУС, стал бывший президент Кот-дʼИвуара Лоран Гбагбо. Обвинения ему были предъявлены уже после отстранения от власти в 2011 году, слушания начались пять лет спустя. В 2019 году Гбагбо был полностью оправдан.

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