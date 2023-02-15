Исследователи из Йеля рассказали, как тысячи украинских детей попадают в российские лагеря и проходят там «перевоспитание» Некоторых детей отказались отпустить домой, потому что Украина отвоевала территории, где они жили

Andriy Dubchak / AP / Scanpix / LETA

С начала полномасштабной войны по меньшей мере шесть тысяч украинских детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет попали в центры «перевоспитания и усыновления» в аннексированном Крыму и в России. Об этом говорится в докладе лаборатории гуманитарных исследований, действующей в Йельском университете. Доклад был составлен в рамках Conflict Observatory — программы по расследованию российских военных преступлений в Украине, которая была инициирована Госдепартаментом США в мае 2022 года.

Исследователи, используя свидетельства родителей, статьи в СМИ, посты в соцсетях и спутниковые снимки, изучали, как перевозили украинских детей в период с февраля 2022 года по январь 2023-го. Они собрали данные о по меньшей мере шести тысячах детей. Их вывозили как минимум в 43 учреждения в России и Крыму, из которых . Самое далекое из таких учреждений расположено в Магаданской области.

С оккупированных Россией территорий Украины вывозили как тех детей, кого , так и тех, кто жил с родителями. Первых обычно увозили под предлогом обеспечения безопасности, лечения или поиска приемной семьи. Вторых чаще всего забирали в детские лагеря — иногда без согласия родителей, иногда с таким согласием, но часто оно было взято либо под давлением, либо с нарушением установленной процедуры. Например, как минимум в одном случае родителям пришлось оформить доверенность на сопровождение ребенка на неизвестного человека: соответствующее поле в документе было пустым.

В учреждениях, куда попадали дети, их подвергали «перевоспитанию», которое заключалось в «продвижении культурных, исторических, социальных и патриотических сообщений или идей, которые служат политическим интересам России». Если дети учились, то по российской школьной программе, также они ездили на «патриотические» экскурсии, слушали лекции российских ветеранов. Это происходило в 32 лагерях из 41, упомянутых в отчете. В некоторых лагерях (например, в Чечне), помимо прочего, проходила военная подготовка.

Многие дети, жившие с родителями и попавшие в лагеря, возвращались домой в обещанные сроки. Но иногда их задерживали на недели и месяцы — и судьба некоторых неизвестна до сих пор. Авторы доклада нашли четыре учреждения в Крыму и Краснодарском крае, где так происходило. Лагерь «Медвежонок» отменил отъезд 300 детей после того, как ВСУ освободили Харьковскую область осенью 2022 года. Одному из мальчиков в лагере заявили, что он вернется, только если российские войска снова захватят Изюм. В другом лагере сказали, что отъезд детей отложен, потому что украинская армия вернула под свой контроль Херсон.

Часто родителям не сообщали, что их дети не приедут домой. Отцы и матери узнавали об этом от самих детей или из новостей. А если им все-таки удавалось связаться с сотрудниками лагеря, те говорили, что возвращение небезопасно из-за войны. В одном лагере в Краснодарском крае заявили, что родители могут забрать детей сами.

«Некоторые семьи были вынуждены продать имущество и проехать через четыре страны, чтобы воссоединиться со своим ребенком, в пути полагаясь на помощь волонтеров в России и Беларуси», — говорится в докладе.

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Деньги были не единственной проблемой. Часто поехать за детьми могли лишь матери, без отцов. На оккупированных территориях это связано с опасностью попасть в «фильтрационные лагеря». А на освобожденных — с тем, что Украина запрещает выезд мужчинам от 18 до 60 лет. Некоторые родители на освобожденных территориях отказывались официально сообщать украинским властям о пропаже детей, опасаясь, что их обвинят в коллаборационизме из-за того, что их ребенок попал в лагерь в Крыму или в России.

Сколько детей не вернулись к родителям из лагерей, исследователям установить не удалось. Оценивая число детей, перемещенных под предлогом усыновления, исследователи опираются на слова детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, говорившей в октябре, что российские семьи уже усыновили 350 сирот из Украины и еще тысяча детей ожидает усыновления.

Львову-Белову авторы доклада считают одной из ключевых фигур в системе перемещения украинских детей — наряду с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, министром просвещения Сергеем Кравцовым и уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Президент РФ Владимир Путин, по мнению исследователей, хорошо осведомлен об этой системе.

Авторы доклада отмечают, что похищение детей противоречит международному праву и входит в утвержденный ООН список из шести серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов. Кроме того, согласно международным документам, насильственное перемещение детей является одним из признаков геноцида.

В докладе подчеркнуто, что вывезенных украинских детей, по всей видимости, было гораздо больше шести тысяч. Сколько детей попали в Крым и в Россию после начала войны и не вернулись, точно неизвестно. В Украине говорили о сотнях тысяч; имена почти 14 тысяч верифицированы. Вернуть пока удалось 128.

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