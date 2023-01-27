«Верстка» нашла 14 детей-сирот, вывезенных из Херсона, в крымском доме ребенка «Елочка» Его называли «детским концлагерем» и сравнивали с Освенцимом из-за жестокого обращения с воспитанниками

Дом ребенка «Елочка»

Российские власти перевезли не менее 14 детей-сирот из Херсона в симферопольский детский дом «Елочка», который СМИ называли «концлагерем» и сравнивали с Освенцимом из-за условий проживания воспитанников. Об этом пишет «Верстка», журналистам которой удалось установить местонахождение детей.

Издание обратило внимание на фотографии сирот с оккупированных РФ территорий Украины в рамках отчета по итогам акции «Стань дедом Морозом», Снимки были опубликованы на сайте «Усыновление в Московской области».

Фотографии сопровождались письмами деду Морозу, в которых дети рассказывали о себе. За детей младшего возраста открытки подписали воспитатели. «Верстка» обратила внимание, что 14 открыток были подписаны одним почерком — и в каждой из них говорилось, что ребенок, который обращается к деду Морозу, приехал из Херсона. В двух письмах указывалось, что ребенок приехал в Симферополь, еще в двух упоминалось название детского дома.

Все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома «Елочка», который подчиняется крымскому Минздраву и специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ.

Это учреждение должно воспитывать у детей «патриотизм и гражданственность», а также формировать представление о том, что «Крым находится на юге России», и «осознание себя как гражданина многонациональной России», говорится в «Рабочей программе» детского дома на 2021–2025 годы.

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Как отмечает «Верстка», на фотографиях показаны дети от двух до пяти лет. В отчете акции «Стань дедом Морозом» есть еще девять детей того же возраста в комнатах «Елочки», в том числе дети с ограниченными возможностями. Но откуда они приехали, в письмах не указывается.

В 2020 году несколько приемных матерей, взявших под опеку детей из «Елочки», рассказали СМИ о жестоком обращении с воспитанниками в доме ребенка. Одна из них, Ольга Крамная, сообщила, что на момент усыновления ее двухлетний сын весил шесть килограммов, не мог сидеть, говорить и самостоятельно есть. После медицинского обследования, по словам Крамной, у мальчика нашли дистрофию, обезвоживание, рахит и деформацию черепа.

Одна из бывших сотрудниц дома ребенка рассказывала о работе медсестер, следивших за детьми в «Елочке»: «Даже неудобно повторять, что я от них выслушивала: „Сок детям не наливай: уйдешь, а они нам будут гадить. На руки не бери: приучишь, придет следующая смена, ребенок будет проситься“. На ночь не кормили — надо спать. Воду не давали, только смеси. Ночной кефир уходил в бутылки сотрудникам».

Руководство детского дома обвинения отрицало. После резонанса в СМИ в «Елочке» прошла проверка регионального Минздрава, Следственного комитета и прокуратуры. По ее итогам ведомства не выявили нарушений и отказались возбуждать уголовное дело.

Крамная рассказала «Верстке», что со второй попытки ей удалось добиться начала расследования. «Сейчас оно на стадии судмедэкспертизы. Проверок было много, но все эти проверки носили по большей части экскурсионный характер, поэтому все они не заметили истощенных детей, которые там до сих пор есть. Некоторые уже умерли за это время. Конечно, там не все дети дистрофики. Хуже всего паллиативным детям, детям с пороками и тем, кто там с рождения», — сообщила она.

«Верстка» предполагает, что детей из Херсона, попавших на фотографии, перевезли в Крым в октябре 2022 года во время так называемой эвакуации местных жителей накануне освобождения города в результате контрнаступления ВСУ.

21 октября тогдашний замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что 46 детей-сирот из херсонского Дома малютки отправили в Крым. В конце октября, пишет «Верстка», уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева опубликовала фотографии из симферопольской «Елочки», отметив, что там живут дети, эвакуированные из Херсона.

В украинском проекте «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», который занимается вопросами насильственного перемещения детей на оккупированные территории и в Россию, сообщили «Верстке», что им известно о вывозе сирот из херсонского дома малютки «Колокольчик», где жили дети младше пяти лет. Но информации о «Елочке» у украинских правозащитников нет.