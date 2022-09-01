«Мы чувствовали себя заложниками» Human Rights Watch опубликовала доклад о «фильтрационных лагерях» и принудительном перемещении украинцев в Россию

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Эвакуированные из Мариуполя украинцы у временного центра размещения в поселке Безымянное. Донецкая область, 7 мая 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В конце августа российское информагентство ТАСС сообщило, что за полгода войны из Украины в Россию было «эвакуировано» больше трех с половиной миллионов человек, включая почти 600 тысяч детей. Через несколько дней после этого правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 71-страничный доклад, в котором обвинила Россию в принудительном перемещении украинских граждан, а также в жесткой и унизительной процедуре «фильтрации». Доклад основывается на многочисленных рассказах тех, кто прошел этот путь и вынужденно оказался в России. В своем исследовании Human Rights Watch подчеркивает, что принудительное перемещение гражданских лиц — это серьезное нарушение законов войны, которое является военным преступлением, а в некоторых случаях может быть признано и преступлением против человечности.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину российские и связанные с Россией официальные лица принудительно перемещают украинских граждан на подконтрольные России территории, включая самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. В отчете Human Rights Watch (HRW) отражены различные виды давления со стороны российских военных и официальных лиц, вынудившие мирных жителей отправиться в Россию.

Правозащитная организация рассказывает, что связанные с Россией официальные лица, организовавшие «эвакуацию», говорили беженцам, что у них нет другого выбора, кроме как остаться на оккупированных территориях или отправиться в Россию. Про возвращение в Украину они рекомендовали «забыть».

Одна женщина из Мариуполя, которую перевезли в Россию, сказала HRW: «Конечно, мы бы воспользовались возможностью поехать в Украину, если бы могли, это точно. Но у нас не было выбора, не было возможности поехать туда».

Другие беженцы сообщили правозащитной организации, что про отсутствие выбора им говорили российские военные на блокпостах и в оккупированных городах.

«Граждане Украины не должны ставиться в ситуацию, когда единственным выбором для них является выезд в Россию. Кроме того, бегущих от военных действий людей нельзя подвергать унизительным и жестоким проверкам», — заявил старший эксперт Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Белкис Вилле.

Подробнее про эвакуацию

Многие жители Украины вынуждены эвакуироваться в Европу через ДНР и Россию. Им приходится проходить «фильтрацию» и сниматься в пропагандистских видео

Подробнее про эвакуацию

Многие жители Украины вынуждены эвакуироваться в Европу через ДНР и Россию. Им приходится проходить «фильтрацию» и сниматься в пропагандистских видео

На данный момент нет возможности независимо проверить, сколько украинцев было вывезено в Россию, однако, пишет Human Rights Watch, то, как этот процесс был организован и как проводилось переселение, позволяет расценивать его как принудительное.

В докладе говорится, что российские и связанные с Россией власти не имеют права заставлять граждан Украины эвакуироваться в Россию — ни в индивидуальном, ни в массовом порядке. Принудительным перемещением также считаются случаи, когда человек соглашается на переезд, но делает это из опасения, что в случае отказа он может столкнуться с насилием, жестоким обращением или лишением свободы. Human Rights Watch подчеркивает, что оккупирующая сторона не имеет права использовать тяжелую обстановку для того, чтобы склонить людей к переезду.

Так, в пример приводится 70-летний мужчина, который рассказал правозащитной организации, что российские военные пытались уговорить его «эвакуироваться». Они мотивировали это тем, что мужчина жил в оккупации и его казнят украинские военные, если вернутся на эту территорию. Мужчина все же остался в своем доме, но сотни семей из этого поселения в итоге уехали в Россию.

Согласившихся уехать дальше ждал процесс «фильтрации», в ходе которого у людей собирали биометрическую информацию, в частности, у них брали отпечатки пальцев и фотографировали. Кроме того, сотрудники фильтрационных пунктов обыскивали людей, перетряхивали их вещи, изучали содержимое их телефонов и задавали им вопросы об их политических взглядах и о вооруженных силах Украины.

В очереди на эту процедуру люди по несколько недель жили в школах, общественных центрах, правительственных зданиях, палатках или транспортных средствах, чаще всего в антисанитарных условиях и с ограниченным питанием.

Один из собеседников Human Rights Watch рассказал, что в ожидании фильтрации он вместе с десятками других мариупольцев две недели жил в тяжелых условиях в здании сельской школы. Мужчина добавил, что за это время многие люди заболели и с ужасом думали, что их ждет. «Мы чувствовали себя заложниками», — сказал он.

Как устроена «фильтрация»

Так страшно мне не было никогда «Медуза» рассказывает, как устроена система «фильтрационных лагерей» для украинцев, организованная российскими военными. И что происходит с теми, кто не смог пройти «фильтрацию»

Как устроена «фильтрация»

Так страшно мне не было никогда «Медуза» рассказывает, как устроена система «фильтрационных лагерей» для украинцев, организованная российскими военными. И что происходит с теми, кто не смог пройти «фильтрацию»

При этом, отмечает правозащитная организация, не всем удается пройти саму «фильтрацию» — люди, «провалившие» ее, оказывались в изоляторах на подконтрольных России территориях. В некоторых случаях они пропадали и об их дальнейшей судьбе ничего не известно. HWR подчеркивает, что есть все основания полагать, что этим людям угрожает серьезная опасность, включая пытки, жестокое обращение и даже смерть.

Помимо этого, даже прошедшим «фильтрацию» не всегда удается выбраться в безопасное место. В пример приводится история почти 200 человек, которые, как пишет HRW, фактически были интернированы. После прохождения «фильтрации» в поселках Безымянное и Казацкое представители самопровозглашенной ДНР более 40 дней отказывались возвращать им паспорта и не разрешали покинуть эти села. Все это время люди жили в местных школах и доме культуры в тяжелых условиях.

Human Rights Watch обращает внимание, что процесс «фильтрации» был организован таким образом, что в ходе него граждане Украины систематически подвергались жестокому и унизительному обращению без всяких законных на то оснований и их право на неприкосновенность частной жизни было нарушено. Помимо этого, правозащитная организация подчеркивает, что Россия не имеет права проводить массовый сбор биометрических данных за пределами своей территории.

Human Rights Watch призывает российские власти не препятствовать выезду мирных жителей на украинскую территорию или в любую другую страну. Разрешить независимым, нейтральным сторонам способствовать эвакуации гражданских лиц на территорию Украины. Не оказывать давление на мирных жителей с целью принудить их ехать в Россию. Оказывать необходимое содействие тем, кто хочет вернуться из России в Украину. Разрешить независимым группам и международным организациям доступ к центрам размещения людей из Украины. Соблюдать запрет на произвольные задержания, пытки, жестокое обращение, а также расследовать любые заявления об этих или других нарушениях. Выяснить судьбу и местонахождение всех гражданских лиц, задержанных в результате «фильтрации».

«Практика перемещения людей без их согласия вглубь оккупированной территории и далее в Россию должна быть немедленно прекращена. Российские власти и международные организации должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, кого против воли увезли в Россию и кто хочет вернуться назад, безопасно возвратиться на родину», — заявил один из авторов доклада Белкис Вилле.

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Пытки в «фильтрационных» лагерях

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