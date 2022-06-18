«Я упал и подавился пломбами, которые выпали из моих зубов» «Би-би-си» рассказала об избиениях и пытках в российских «фильтрационных лагерях», через которые прошли многие украинцы, бегущие от войны

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Российские военные и бойцы самопровозглашенной ДНР у автобуса, на котором вывозят пленных защитников «Азовстали». Мариуполь, 17 мая 2022 года Alessandro Guerra / EPA / Scanpix / LETA

Война в Украине началась более трех месяцев назад, и с тех пор страну покинуло около семи с половиной миллионов человек. Из них больше миллиона было отправлено в Россию. Украинские власти заявляют, что это насильственная депортация. В России говорят, что просто помогают тем, кто хочет уехать.

Чтобы выйти из оккупированных городов и преодолеть границу, украинцам приходится проходить через «фильтрационные лагеря», где они подвергаются обыскам и допросам, а иногда избиениям и пыткам. Журналист «Би-би-си» Хьюго Бачега поговорил на условиях анонимности с несколькими мужчинами, которые прошли через «фильтрацию» и смогли добраться до безопасного места.

28-летний маркетолог Андрей вместе с родными решил уехать из Мариуполя в начале мая. Во время «фильтрации» военные забрали у него телефон для проверки и задавали вопросы о политических взглядах. Он тогда ответил, что политикой не особенно интересуется.

Позже Андрея перевели в другую палатку, где за столом сидели пять сотрудников службы безопасности. Они показали Андрею видео с Владимиром Зеленским, под которым он оставил положительный комментарий. Первым заговорил один из офицеров: «Ты нам сказал, что не интересуешься политикой, но сам поддерживаешь нацистское правительство».

Андрея начали избивать. В это время в палатку попыталась войти его мать. Ее остановили сотрудники ФСБ и сказали, что занимаются «перевоспитанием» ее сына. Весь этот процесс занял около двух с половиной часов. Последний вопрос, который ему задали: «Осознал ли он свои ошибки?»

Через «фильтрацию» также прошел 49-летний сталевар Максим. На допросе его заставили раздеться. Максима спросили, почему он хочет уехать из Мариуполя, и его ответ не понравился военным — один из них ударил его прикладом в грудь.

Мужчину отвели в другое помещение, которое он назвал «клеткой». В ней никому не давали ни еды, ни воды. Там никто не разговаривал, так как все боялись подсадных сотрудников ФСБ. Максим вспоминает, что из «клетки» людей уводили на допрос, а возвращались они со следами побоев.

Несколько часов спустя Максима отпустили, ему позволили покинуть Мариуполь. Позже врачи обнаружили у него перелом четырех ребер.

34-летний учитель истории Дмитрий рассказал журналистам, что в его телефоне военные нашли сообщение, в котором он написал слово «рашист». За это солдаты избили его и отправили в бывший полицейский участок в поселке Никольское. На следующем допросе Дмитрия спросили, что он думает о событиях 2014 года. Он ответил, что этот конфликт известен как российско-украинская война.

Утром Дмитрия перевели в тюрьму в поселке Старобешево, где поместили в камеру, в которой было около 24 заключенных. Через четыре дня и после еще одного допроса Дмитрия отпустили.

В «фильтрационном лагере» побывал 43-летний сотрудник госкомпании Вадим. Его жену увели на допрос после того, как обнаружили, что она сделала пожертвование ВСУ. Вадим пытался ее защитить, но его «повалили ударом на землю», а когда он вставал — били снова.

Позже военные узнали, где он работал, и отвели в другое здание. Там его избивали и пытали. «Они применяли электроток. Я чуть не умер. Я упал и подавился выпавшими из зубов пломбами», — вспоминает Вадим. Пытка закончилась только после вмешательства российских офицеров. Они провели еще один допрос и отпустили его.

Некоторым из тех, кого отправили в Россию, удалось выбраться из страны. Андрей с семьей уехал в Германию. Вспоминая о произошедшем, он говорит, что участвовавшие в избиениях солдаты вели себя так, будто для них это развлечение.

Я даже пытаюсь как-то это оправдать. Убедить себя, что в этом была какая-то логика… Никакой логики в этом нет.

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