Актер Данила Козловский подал в суд на активиста Виталия Бородина, написавшего на него донос в Генпрокуратуру из-за антивоенного поста

Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту , который написал на него донос в прокуратуру, сообщает РБК со ссылкой на информацию в базе данных московских судов. Соответчиком, следует из карточки дела, указано агентство ТАСС, сообщившее сначала о доносе Бородина, а затем — со ссылкой на источник — о проверке, начатой Генпрокуратурой.

Бородин написал донос на Козловского из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги».

Бородин также заявил, что Козловский уехал в США, но «лишился средств» и «решил вернуться в Россию, […] чтобы вновь заработать денег». В ответ Козловский заявил, что живет и работает в России, а в США навещает дочь. По словам актера, он не призывал выходить на митинги, а слова, на которые ссылается активист, Козловский произносил на съемочной площадке.

Кто такой Виталий Бородин

Знакомьтесь: Виталий Бородин — активист, написавший донос на издание «Проект» «Иногда могу взять в руки автомат. Я от этого получаю удовольствие»

Кто такой Виталий Бородин

Знакомьтесь: Виталий Бородин — активист, написавший донос на издание «Проект» «Иногда могу взять в руки автомат. Я от этого получаю удовольствие»