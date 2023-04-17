ТАСС: прокуратура проверит актера Данилу Козловского по статье о «дискредитации» армии

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о «дискредитации» российской армии, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ)», — заявил собеседник агентства. Что стало поводом для проверки, не уточняется.

В начале апреля активист написал донос на Козловского из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист «призывал граждан выходить на митинги».

Бородин также заявил, что Козловский уехал в США, но «лишился средств» и «решил вернуться в Россию, как и многие другие актеры и артисты, осуждающие , чтобы вновь заработать денег».

В ответ Козловский заявил, что живет и работает в России, а в США навещает дочь. По словам актера, он не призывал выходить на митинги, а слова, на которые ссылается активист, Козловский произносил на съемочной площадке исторического сериала про революцию.

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