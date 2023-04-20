В небе над Киевом «наблюдалось яркое свечение воздушного объекта» вечером 19 апреля, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Вспышку в небе заметили около 22:00 по местному времени. В Киеве объявили воздушную тревогу, но «ПВО не сработала», заявил Попко. «По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA», — добавил представитель киевских властей.

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины заявил, что в 21:57 зарегистрировал «высокоэнергетическое акустическое событие». «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — заявили в центре.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что вспышки в небе над Киевом, по предварительной информации, «связаны с падением спутника/метеорита». В командовании подчеркнули, что Россия не угрожает Украине «средствами воздушного нападения» на киевском направлении.

Ранее на этой неделе в NASA сообщили, что 300-килограммовый RHESSI, выведенный из эксплуатации, сойдет с орбиты 19 апреля, пишет BBC News. Представитель NASA Роберт Маргетта сообщил, что, когда в Киеве видели вспышки, аппарат RHESSI находился на орбите.