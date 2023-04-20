Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшие дни может уйти в отставку. Недавно его сын сбежал из-под домашнего ареста в Италии После побега губернатор публично благодарил Путина

Страница Алекснадра Усса во «ВКонтакте»

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщили «Тайга.инфо», ТВК и несколько красноярских телеграм-каналов (1, 2). Два источника, близких к администрации президента России, подтвердили «Медузе» информацию о планируемой отставке Усса.

По данным собеседников «Медузы», наиболее вероятным кандидатом на должность губернатора является замминистра финансов Михаил Котюков, которого называют ставленником братьев Ковальчуков.

Фамилия Котюкова в качестве кандидата в губернаторы Красноярского края называлась еще в 2018 году, однако на пост тогда также претендовал кандидат от другой влиятельной группы, бывший советник главы «Ростеха» Сергея Чемезова Сергей Сокол. В итоге было принято решение о нейтральной фигуре — ей и стал Александр Усс, занимавший до того пост спикера заксобрания Красноярского края.

В правительстве Красноярского края местному изданию «Проспект Мира» заявили, что у них нет информации об отставке Усса. В пресс-службе губернатора назвали сообщения о его отставке «слухами».

Сын губернатора Артем Усс с октября 2022 года находился под домашним арестом в Италии, пока власти страны рассматривали запрос о его экстрадиции в США по обвинению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В марте суд разрешил выдачу, а на следующий день Усс сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что он находится в России.

В России против Артема Усса было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, и он был заочно арестован. После возвращения, однако, суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Александр Усс в начале апреля публично поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в истории с задержанием его сына в Италии. «Отдельные слова благодарности» Усс адресовал президенту РФ Владимиру Путину. «Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем», — говорил Усс.