Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил об отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что уходит в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на днях он встретился с президентом России Владимиром Путиным и получил предложение «продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края».

Других подробностей он не сообщил.

О том, что Усс в ближайшее время может уйти в отставку, сообщали «Тайга.Инфо» и ТВК, а также подтверждали источники «Медузы». По данным собеседников «Медузы», наиболее вероятным кандидатом на должность губернатора является замминистра финансов Михаил Котюков, которого называют ставленником братьев Ковальчуков.

Александр Усс занимал должность губернатора Красноярского края с 2018 года.

Сын Усса Артем с октября 2022 года находился под домашним арестом в Италии. В США Усса-младшего обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В март суд в Милане разрешил выдачу Усса США, но на следующий день стало известно, что сын губернатора сбежал из-под домашнего ареста. Вскоре он оказался в России, где против него возбуждено уголовно дело об отмывании денег. После возвращения суд изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

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