«Человек с большим и открытым сердцем». Александр Усс поблагодарил Владимира Путина за возвращение в Россию сына, сбежавшего из-под ареста в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил в обращением, в котором поблагодарил всех, кто, «несмотря на порой казавшуюся безвыходность ситуации», поддерживал его и его семью, во время задержания в Италии его сына Артема Усса.

«Отдельные слова благодарности» Усс адресовал президенту РФ Владимиру Путину. «Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем», — сказал Усс.

Глава Красноярского края также отметил, что записывает обращение 9 апреля, когда православные РПЦ отмечают Вербное воскресенье. «Я все чаще задумываюсь, что такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей», — заявил Усс.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года по запросу США в аэропорту Милана, когда он собирался вылететь в Турцию. В марте 2023 года итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. Вскоре после Усс бежал из-под домашнего ареста.

В начале апреля стало известно, что сын главы Красноярского края находится в России. В РФ Усс также был фигурантом уголовного дела об отмывании денег, его заочно арестовывали. Однако после возвращения российский суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.