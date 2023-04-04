Обновление. После возвращения в Россию Артему Уссу, которого ранее заочно арестовали в РФ по делу об отмывании денег, изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Тихомиров.

Сын губернатора Красноярского края Александр Усса Артем находится в России. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

По его словам, в эти «несколько особо драматичных дней» с ним рядом были «сильные и надежные люди». О ком идет речь, Усс не уточнил.

«Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов „прогнуться“ под давлением властей США», — сказал Усс.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил изданию Baza, что его сын находится в России.

«Мы уже поговорили с сыном. Он доехал до России. Он сам расскажет, как смог добраться, если захочет», — сказал глава региона.

23 марта итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Это произошло после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в нарушении санкции и отмывании денег. Газета La Stampa писала, что Усс сломал свой электронный браслет и ушел из квартиры. К приезду полиции он уже скрылся. Следствие считает, что сын губернатора мог улететь из страны на частном самолете.

Артема Усса задержали 17 октября по запросу США в миланском аэропорту, когда он собирался вылететь в Турцию. В США ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Вскоре после задержания суд в Москве заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы. Российские власти заявили, что будут добиваться экстрадиции Усса. Сам Усс просил итальянский суд отправить его в Россию.

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