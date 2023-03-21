Суд в Милане одобрил экстрадицию сына красноярского губернатора Артема Усса в США

Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом сообщает La Repubblica.

Эту информацию подтвердил ТАСС один из адвокатов Усса. По его словам, в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд.

Артем Усс — сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Его задержали по запросу США 17 октября в аэропорту Милана, когда он собирался вылететь в Турцию. Американские власти обвиняют его в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Помимо Усса по делу проходят россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото из Венесуэлы.

Окончательное решение об экстрадиции, по законам Италии, принимает министр юстиции.

La Repubblica пишет, что суд одобрил экстрадицию по пунктам обвинения в мошенничестве и обходе санкций.

Через десять дней после задержания суд в Москве заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы. Он объявлен в розыск. Российские власти заявили, что будут добиваться экстрадиции Усса. Сам он просил суд в Милане отправить его в Россию. «Коммерсант» предполагал, что таким образом Россия хочет «перехватить Усса-младшего у американцев».