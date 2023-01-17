Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный в Италии по запросу США, попросил об экстрадиции в Россию

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Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный в Италии по обвинению властей США в обходе санкций и отмывании денег, попросил суд Милана об экстрадиции в Россию. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США», — заявил Усс на заседании суда.

Окончательное решение по этому вопросу итальянский суд примет позднее. Газета сообщает, что адвокаты предпринимателя настаивали на том, что их подзащитный может подвергнуться дискриминационному отношению в американской тюрьме.

Помимо этого, защита Усса заявила, что власти США намерены использовать экстрадицию российского бизнесмена для будущего обмена с РФ. Адвокаты считают, что в обмен на Усса власти США могут рассчитывать получить Пола Уилана — американца, осужденного в России за шпионаж.

Ранее Артем Усс отказался от добровольной экстрадиции в США.

Артема Усса задержали в Милане 19 октября по запросу Минюста США. Американские власти считают его виновным в контрабанде нефти, торговле военными технологиями через подставные компании и отмывании денег. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В России Усса спустя девять дней с момента его задержания в Милане обвинили в отмывании денег в особо крупном размере и объявили в международный розыск. Тогда же российские власти заявляли, что будут добиваться его экстрадиции в Россию.