Сына красноярского губернатора, задержанного в Италии, отправили под домашний арест. США требуют его экстрадиции по делу об обходе санкций

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Суд в Милане отправил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого в октябре задержали по запросу США в итальянском аэропорту. Об этом сообщает издание Prealpina.

Заседание суда, судя по публикации Ansa, состоялось 25 ноября. С ходатайством о переводе Усса под домашний арест выступили его адвокаты.

Согласно решению суда, сын губернатора Красноярского края обязан носить электронный браслет, отслеживающий его местонахождение, пока власти Италии не завершат производство об экстрадиции россиянина по запросу США. Решение по этому делу должны принять на ближайшем заседании, но когда оно состоится, неизвестно, отмечает Prealpina.

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Власти Италии арестовали Артема Усса по запросу США в октябре. Он обвинения отрицает. Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя задержание сына, заявил, что «политический окрас этих обвинений очевиден».

США среди прочего обвиняют Усса и еще шестерых фигурантов дела — четырех россиян и двух граждан Венесуэлы — в обходе санкций и отмывании денег. По версии обвинения, россияне через подставную компанию покупали американские технологии, а затем продавали их в Россию, в том числе компаниям, попавшим под санкции.

Кроме того, в США считают, что обвиняемые организовали контрабанду венесуэльской нефти в Китай и Россию. По данным Минюста США, среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями». Имя бизнесмена не называется. Как предполагали СМИ, речь может идти про Олега Дерипаску.

Россия также требует выдачи Артема Усса по делу об отмывании денег. В конце октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына красноярского губернатора.