Россия потребует экстрадиции сына губернатора Красноярского края, обвиняемого в отмывании денег. Его ранее задержали в Италии по запросу США

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в рамках уголовного дела об отмывании денег в составе организованной группы в особо крупном размере — максимальное наказание по статье предусматривает семь лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Артем Усс включен в базу розыска МВД РФ. Российские правоохранительные органы будут добиваться его экстрадиции.

Артема Усса ранее задержали в Италии по запросу США. Ему и еще четырем россиянам предъявили обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег. Помимо них по делу проходят два гражданина Венесуэлы. Фигурантам дела грозит до 30 лет лишения свободы.

Артем Усс 21 октября отказался от добровольной экстрадиции в США.

По данным министерства юстиции США, Артем Усс покупал американские технологии, используемые в оборонном секторе, через подставную немецкую компанию. Затем он продавал эти технологии в Россию. Некоторые из компонентов, полученных по этой схеме, нашли в российском оружии.

Усса также обвиняют в контрабанде венесуэльской нефти, которая находится под санкциями. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал обвинения, выдвинутые в отношении его сына, политически мотивированными.