Россиянина Александра Винника экстрадировали в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

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Гражданина России Александра Винника, обвиняемого мошенничестве в интернете, перевезли из Греции в США. Об этом РИА Новости сообщили члены семьи Винника.

По их словам, мужчину доставили сначала в Бостон, откуда дали позвонить домой, а затем перевезли в Сан-Франциско. «Все произошло и было обставлено как похищение», — добавили в семье.

Перевозку Винника в США РИА Новости подтвердил его французский адвокат Фредерик Бело.

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Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году. Арест произвели по запросу США, где Винника подозревают в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которой уже не существует. Виннику грозит до 50 лет тюрьмы в США.

Экстрадиции Винника, помимо США, добивались Франция и Россия (на родине его обвиняют в мошенничестве). В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы, признав виновным в создании вредоносного ПО «Locky».

4 августа 2022 года суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела в отношении него во Франции. Адвокат Фредерик Бело пояснял, что таким образом американцы добьются возвращения Винника в Грецию, откуда его быстрее экстрадируют в США. Вечером 4 августа Винника перевезли в Грецию. После прибытия в страну он исчез, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу.