Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил к пяти годам лишения свободы. Также суд обязал Винника выплатить штраф в пять тысяч евро.

Прокуратура считала, что Винник также был одним из основных создателей вредоносного ПО «Locky», которое блокировало компьютеры и требовало от пользователей выкуп в биткоинах за возобновление работы. Сообщалось, что ущерб французских компаний и частных лиц от «Locky» составил до 135 миллионов евро. Однако по этому обвинению суд Винника оправдал.

Сторона обвинения просила приговорить Винника к 10 годам тюрьмы. Защита, в свою очередь, настаивала на невиновности Винника, утверждавшего, что он лишь был техническим консультантом и не делал ничего противозаконного.

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции в июле 2017 года. Арест был произведен по запросу США, где Винника подозревают в отмывании нескольких миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которая уже не существует. Экстрадиции Винника, помимо США, добивались Франция и Россия, где его подозревали в хищении 600 тысяч рублей. В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию.