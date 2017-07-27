В Греции 25 июля задержали гражданина России Александра Винника. Это произошло на курортном полуострове Халкидики, где Винник, по данным РИА Новости, с 15 июля отдыхал с семьей. В отель на Халкидики он приехал из Салоников — полиция именно этого города и занималась его задержанием. При обыске у Винника изъяли ноутбуки, планшеты, телефоны, роутер, фотокамеру и кредитные карты. Он находится под стражей, США требуют его экстрадиции. По законам Греции, он может находиться в заключении в ожидании суда по делу об экстрадиции до двух месяцев.

Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов. Россиянина задержали по запросу США. Он подозревается в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткоин-биржи BTC-e, а также во многих других преступлениях. В пресс-релизе на сайте министерства юстиции США говорится, что Винник занимался преступной деятельностью как минимум с 2011 года, то есть с момента основания BTC-e. Он, утверждают следователи, воровал и использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги.

Винник причастен к взлому биткоин-биржи Mt. Gox. Некогда Mt. Gox, базировавшаяся в Японии, была крупнейшей биткоин-биржей в мире. К 2014 году Mt. Gox была крупнейшей торговой площадкой биткоинов и осуществляла до 70% всех транзакций с криптовалютой. Биржу взломали еще в 2011-м; с кошельков, к которым удалось получить доступ, неоднократно выводили крупные суммы. Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, именно на счетах Винника осели деньги, украденные с конкурирующей биржи.

Группа расследователей WizSec и вовсе называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с Mt. Gox и других бирж. Установить его личность WizSec удалось благодаря анализу транзакций и переписки человека под псевдонимом WME, который также называл себя Винников. Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста россиянина в Греции пришли к выводу, что им удалось обнаружить настоящее имя причастного к краже биткоинов.

С момента ареста Винника биржа BTC-e не работает. В твиттере биржи говорится, что она сейчас находится на профилактике и возобновит операции через 5-10 дней. Известно, что у BTC-e было два администратора: один представлялся как Александр, другой называл себя Алексеем. Coindesk ранее сообщал, что оба они — программисты, работавшие в Сколково, которые живут в России, но не являются гражданами РФ. Судя по сведениям об аресте Винника, у него есть гражданство России. Где сейчас находится второй основатель биржи и какие у него планы, неизвестно.

Ранее основатели BTC-e говорили, что не боятся уголовного преследования. В России BTC-e заблокирована с начала 2016 года.