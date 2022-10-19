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В Италии по запросу США задержан Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщило министерство юстиции США.

В Германии задержали еще одного фигуранта дела Усса, Юрия Орехова. Американские власти будут добиваться экстрадиции обоих задержанных в США.

Артему Уссу, Юрию Орехову и еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову — предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег. Также обвиняемыми по делу проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Всем фигурантам грозит до 30 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Усс и Орехов покупали американские технологии, используемые в оборонном секторе, через подставную немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Усс и Орехов были ее совладельцами, также в ней работала Кузургашева.

Затем эти технологии продавали в Россию — в том числе попавшим под санкции , подконтрольным Телегину и Тулякову. Некоторые из компонентов, полученных по этой схеме, нашли в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине.

Кроме того, Орехов и Усс с помощью граждан Венесуэлы использовали NDA GmbH для контрабанды венесуэльской нефти в Китай и Россию. Среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями», заявил Минюст США. Имя этого человека не названо, возможно, речь идет про Олега Дерипаску.

По данным из ЕГРЮЛ, Артем Усс является совладельцем компании «Сибуголь», выручка которой в прошлом году составила 3,8 миллиарда рублей. В октябре 2021 года красноярское издание «Проспект Мира» поставило его на 69-е место в рейтинге 100 самых богатых красноярцев. Кроме того, в 2019 году соратники Алексея Навального нашли у него два отеля в Италии.

7 октября «Коммерсант» сообщил, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По версии МВД, компания Телегина «Абтроникс» получила субсидию 160 миллионов рублей на создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава „Поезд „Россия““». За эту разработку был выдан конструктор, который на самом деле производит другая фирма. Сейчас Телегин находится в СИЗО.