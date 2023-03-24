Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Его экстрадиции добиваются США и Россия. Где он теперь находится, неизвестно

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23 марта 2023 года итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста. Это произошло на следующий день после того, как власти Италии одобрили его экстрадицию в США, где он обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций.

По данным газеты La Stampa, 22 марта Артем Усс сломал свой электронный браслет и ушел из квартиры в Базильо неподалеку от Милана. Когда полиция приехала на место, сын красноярского губернатора уже скрылся. Где он находится, неизвестно. Следствие допускает, что он уже мог покинуть страну, улетев на частном самолете из миланского аэропорта Линате. Но полиция пока не подтвердила эту версию.

Как Артем Усс оказался под домашним арестом?

Итальянские правоохранительные органы задержали Усса в аэропорту Милана 17 октября 2022 года по запросу американских властей. 21 октября он отказался от добровольной экстрадиции в США, а еще через неделю московский суд заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег, после чего он был объявлен в розыск. Тогда же российские власти заявили, что будут добиваться экстрадиции Усса на родину.

28 ноября стало известно, что суд в Милане решил отправить Усса под домашний арест, пока власти Италии не завершат производство о его экстрадиции в США.

В январе 2023 года Артем Усс попросил суд экстрадировать его в Россию. Сторона защиты мотивировала эту просьбу тем, что Усс может подвергнуться дискриминационному отношению в американской тюрьме. Также защита утверждала, что власти США намерены использовать его для обмена на американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

В марте апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. Окончательное решение по этому вопросу должен принять министр юстиции Италии.

В чем Артема Усса обвиняют США?

Американские власти обвиняют Усса в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями, отмывании денег и нарушении санкций. Помимо Усса по делу проходят россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото из Венесуэлы.

По версии обвинения, Усс и Орехов покупали американские технологии, используемые в оборонном секторе, через подставную немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDI GmbH). Усс и Орехов были ее совладельцами, также в ней работала Кузургашева.

Затем эти технологии продавали в Россию, в том числе попавшим под санкции , подконтрольным Телегину и Тулякову. Некоторые из компонентов, полученных по этой схеме, позднее нашли в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине.

Кроме того, Орехов и Усс с помощью граждан Венесуэлы использовали NDI GmbH для контрабанды венесуэльской нефти в Китай и Россию. Среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями», заявил Минюст США.

В чем Артема Усса обвиняет Россия?

В России сыну красноярского губернатора предъявлено обвинение в отмывании денег. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. По обвинениям в США — до 30 лет. В материалах российского суда фигурируют «неустановленные лица», а также человек по фамилии Телегин. Его имя при этом не указано.

Тимофей Телегин, фигурирующий в американском расследовании, среди прочего известен как владелец ставропольской компании «Абтроникс», которая занимается поставками электроники для предприятий военно-промышленного комплекса, космической отрасли, авиации и машиностроения. Эта же компания фигурирует в списке тех, кому NDI GmbH поставляла западные технологии в обход санкций.

США ввели санкции против «Абтроникса» и Телегина еще в 2018 году, обвинив их в закупках «изделий американского происхождения и передаче их российским военным и организациям, находящимся в контрольном списке, без необходимых лицензий».

В России «Абтроникс» в том же 2018 году получила субсидию Минпромторга на 160 миллионов рублей для разработки и организации производства детской игрушки-конструктора под названием «Поезд „Россия“». В итоге компания просто закупила игрушки у другой фирмы.

7 октября 2022 года — за 12 дней до задержания Усса итальянскими властями — стало известно об аресте Тимофея Телегина, а также заместителя директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилии Нургатиной и их общей знакомой Джамили Чайкиной.

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Россия не впервые выдвигает обвинения против своего гражданина после того, как его экстрадиции требуют США. Самый известный пример — дело Александра Винника, задержанного в Греции в 2017 году по запросу американских властей. США обвиняют Винника в отмывании четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е. В России его обвинили в мошенничестве и тоже потребовали экстрадиции. Летом 2022 года Винника выдали США.

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