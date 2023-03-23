Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Ранее суд в Милане одобрил его экстрадицию в США

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс, задержанный в Италии по запросу США, сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщают итальянские издания La Stampa и ANSA.

22 марта Усс сломал свой электронный браслет и ушел из квартиры в Базильо неподалеку от Милана, пишет La Stampa. Когда полиция приехала на место, сын красноярского губернатора уже скрылся. Его ищут.

Усс покинул квартиру, где находился под домашним арестом, на следующий день, после того как апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США При этом защита Усса собиралась обжаловать это решение.

Артем Усс — сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Американские власти обвиняют его в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Помимо Усса по делу проходят россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото из Венесуэлы.

17 октября Усса задержали по запросу США в аэропорту Милана, когда он собирался вылететь в Турцию. Через десять дней суд в Москве заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы. Он был объявлен в розыск. Российские власти заявили, что будут добиваться экстрадиции Усса. Сам он просил суд в Милане отправить его в Россию. «Коммерсант» предполагал, что таким образом Россия хочет «перехватить Усса-младшего у американцев».