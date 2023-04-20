Сейм Литвы преодолел вето президента на закон о запрете россиянам покупать недвижимость в стране. Президент требовал распространить его на белорусов

Сейм Литвы повторно проголосовал за принятие закона, ограничивающего граждан РФ и Беларуси в правах на территории страны. Об этом сообщает Delfi.

Повторное голосование потребовалось из-за того, что на уже принятый закон наложил вето президент Гитанас Науседа. Он требовал ужесточить прописанные в нем нормы — в частности, уравнять количество ограничений для граждан России и Беларуси (в принятом депутатами законе для россиян запретов значительно больше), аргументируя это тем, что «с точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России».

В ходе нового голосования за закон высказались 99 депутатов, против — семь, 2 члена Сейма воздержались. Таким образом, документ окончательно считается принятым, несмотря на возражения президента.

В соответствии с законом, граждане РФ и аффилированные с ними компании не смогут приобретать в Литве недвижимость (это не касается тех россиян, у которых есть вид на жительство в стране), а также за редким исключением не смогут получать новые ВНЖ. Для граждан и России, и Беларуси ограничена выдача виз и усилены проверки при въезде из этих стран.

В первоначальном тексте законопроекта, который успели принять в первом чтении, предполагался запрет вступление в литовское гражданство гражданам Беларуси и РФ, а также полный запрет на покупку недвижимости (даже с ВНЖ). Эти нормы в итоговую редакцию не вошли.