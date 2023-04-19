Война Четыреста двадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 апреля смотрите здесь.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Южной Кореи, который допустил, что страна отправит в Украину оружие, «если возникнет ситуация, на которую нельзя закрыть глаза».
Вот что написал Медведев в телеграме: «Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?».
Комиссия по приему-передаче имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатала один из корпусов монастыря, сообщил телеграм-канал Lavra Live.
Ранее российские государственные СМИ сообщили, что на территорию монастыря пришла полиция и блокирует входы в помещения.
Говорим в подкасте «Что случилось» о том, как Киев борется с влиянием Москвы через православную церковь.
Адвокаты шесть дней не могут установить местоположение Алексея Москалева, осужденного по статье о «дискредитации» армии
Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, ФСИН Беларуси не отвечает на запросы правозащитников. 13 апреля российские государственные СМИ сообщали, что Москалев передан российской стороне, однако у адвокатов нет документальных подтверждений этого.
В последний раз правозащитники выходили на связь с Москалевым 30 марта, до его побега из-под домашнего ареста в России. После задержания мужчины в Беларуси адвокатов к нему не допустили.
Уголовное дело о «дискредитации» армии против Алексея Москалева завели из-за постов и комментариев мужчины в соцсетях. Внимание полиции к семье привлек персонал школы, в которой училась дочь Алексея Маша, нарисовавшая антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. 20 апреля состоится очередное заседание суда по ограничению в родительских правах Москалева и его бывшей жены — матери Маши.
Волчанск после обстрела, 19 апреля
По данным властей Харьковской области, из-за российского авиаудара, нанесенного вечером 18 апреля, повреждения получил рынок и два жилых дома. Погибли два человека, два пострадали.
Российские военные эксперты и «военкоры» получили по почте посылки с бюстами, сообщил телеграм-канал Baza.
По его данным, 17 апреля гипсовый бюст маршала Жукова получил военный эксперт Константин Сивков, живущий в Москве. Посылка пришла через сервис СДЭК. Сивков вызвал полицию, саперы ничего опасного в коробке не обнаружили.
Такие же посылки, по данным Baza, получили трое знакомых Сивкова, в том числе «военкор» Владислав Шурыгин.
Константин Сивков заявил РИА Новости, что российские военные эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку из дела «военкора» Владлена Татарского, погибшего при взрыве в Петербурге.
Два человека погибли из-за российского обстрела города Волчанск Харьковской области, расположенного на границе с Россией. Тела 50-летнего мужчины и 44-летней женщины нашли во время поисково-спасательных работ, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
Российские войска, по его словам, нанесли авиационный удар по Волчанску вечером 18 апреля. По данным прокуратуры, на город сбросили две управляемые авиабомбы.
«Повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов», — сообщил Синегубов.
Первоначально сообщалось, что из-за обстрела ранены два человека.
Прокуратура Харьковской области начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Инспекции судов в рамках соглашения по вывозу украинского зерна возобновлена после двух дней переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу координатора ООН.
Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что соглашение об экспорте зерна оказалось «под угрозой остановки» из-за того, что Россия заблокировала инспекцию судов в Турции.
Власти Китая поддерживают стремление европейских стран возобновить переговоры о мире между Россией и Украиной, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Так он ответил на вопрос ТАСС о том, как Пекин оценивает сообщения о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона предложить Китаю план, который может привести к восстановлению российско-украинских переговоров.
Херсон
После того, как Кремль 18 апреля сообщил о визите Владимира Путина в Херсонскую область, российские войска обстреляли центр Херсона. По заявлению украинских властей, один человек погиб и девять получили ранения.
За минувшие сутки в Украине четыре человека погибли и 27 пострадали из-за обстрелов российских войск, сообщило министерство обороны Украины.
По его данным, всего за сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Под обстрел попали 112 населенных пунктов, поражены 98 объектов инфраструктуры.
ФСБ России объявила, что предотвратила «диверсию спецслужб Украины» в Крыму
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, предполагаемую «диверсию» планировали совершить на объекте энергосистемы аннексированной Керчи.
«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
По месту жительства задержанного спецслужба якобы изъяла самодельное взрывное устройство и средства связи, «содержащие переписку с представителем спецслужб Украины».
МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко и главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которая прошла 18 апреля в Минске.
Украинский МИД в своем заявлении расценил эту встречу как «попытку легитимизации представителя российской оккупационной администрации в Донецке».
«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», — заявили украинские дипломаты.
Украинская сторона призвала Минск «воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины».
МИД Украины вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.
Шольц, Макрон и другие европейские лидеры один за другим посещают Китай. Может, Путин прав — и Европа действительно зависит от Китая даже сильнее, чем Россия? Разбираемся, какие цели в этих визитах преследуют европейские политики, как их поездки связаны с российским вторжением в Украину и почему именно они посещают Китай, а не Си Цзиньпин — Европу.
Украина попросит западных союзников срочно поставить ракеты для зенитно-ракетных комплексов, сообщает Financial Times, ссылаясь на слова источников. По их данным, Украина попросит об этом на встрече, которая пройдет 21 апреля на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
FT отмечает, что, по мнению стран Запада, без надлежащей противовоздушной обороны давно запланированное контрнаступление Украины может сорваться.
За нашим онлайном и другими важными событиями можно следить в телеграм-канале «Медуза — LIVE».
Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела аннексированной Новой Каховки в Херсонской области. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила «администрация» аннексированного города.
«Зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан», — заявили «власти» Новой Каховки.
Ранее там утверждали, что утром 19 апреля под артобстрел ВСУ в Новой Каховке попали пожарная часть и линии электропередачи.
Власти Южной Кореи впервые заявили, что готовы отправить в Украину оружие, а не только гуманитарную помощь
Об этом в интервью Reuters сказал президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
«Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, то для нас будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи», — сказал президент Южной Кореи.
Как отмечает Reuters, Южная Корея — крупный производитель артиллерийских боеприпасов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 58 пусков из реактивных систем залпового огня.
- Россия наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. ВСУ отбили более 60 атак.
- На Лиманском направлении российские силы безуспешно наступали возле Дибровы, на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское, на Марьинском направлении — возле Марьинки, на Шахтерском направлении — в направлении Пречистовки, на Бахмутском направлении — в направлении населенного пункта Ступочки.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект россиян.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Одесскую область атаковали 12 беспилотников «Шахед»
В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область дронами «Шахед-136», сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.
По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, из-за чего произошел пожар. В оперативном командовании ВСУ «Юг» уточнили, что речь идет об «объекте рекреационной инфраструктуры».
Здравствуйте! Начинается 420-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.