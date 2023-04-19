Война Четыреста двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Адвокаты шесть дней не могут установить местоположение Алексея Москалева, осужденного по статье о «дискредитации» армии

Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, ФСИН Беларуси не отвечает на запросы правозащитников. 13 апреля российские государственные СМИ сообщали, что Москалев передан российской стороне, однако у адвокатов нет документальных подтверждений этого.

В последний раз правозащитники выходили на связь с Москалевым 30 марта, до его побега из-под домашнего ареста в России. После задержания мужчины в Беларуси адвокатов к нему не допустили.

Уголовное дело о «дискредитации» армии против Алексея Москалева завели из-за постов и комментариев мужчины в соцсетях. Внимание полиции к семье привлек персонал школы, в которой училась дочь Алексея Маша, нарисовавшая антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. 20 апреля состоится очередное заседание суда по ограничению в родительских правах Москалева и его бывшей жены — матери Маши.

Читайте также