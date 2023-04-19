Десятки российских кораблей ведут разведку на объектах энергетической инфраструктуры в Северной Европе. Это данные международного журналистского расследования

В водах стран Северной Европы ходят десятки российских кораблей, которые, предположительно, собирают разведданные об энергетической инфраструктуре, говорится в журналистов из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Согласно расследованию, за последние годы в Северном и Балтийском морях были замечены около 50 российских кораблей, которые могли собирать разведданные. Все они перемещались, отключив передатчики AIS, сообщающие об их местонахождении. Маршрут кораблей журналисты смогли восстановить благодаря сообщениям, перехваченным спецслужбами.

В частности, расследователи восстановили маршрут российского судна «Адмирал Владимирский». Официально это экспедиционное океанографическое судно, однако авторы доклада уверены, что его также используют для разведки.

Как уточняет радиовещательная компания Yle, только за один месяц «Адмирал Владимирский» прошел вблизи семи ветряных электростанций, в том числе у побережья Великобритании и Дании. У каждой из станций судно замедляло ход.

Эксперты полагают, что в это время члены экипажа фиксировали расположение ветряных электростанций, газопроводов, силовых кабелей и другой инфраструктуры, пролегающей на морском дне. В то же время источник журналистов в датской разведке заявил, что Россия таким образом может готовиться на случай прямой конфронтации с НАТО — наличие актуальных карт позволит российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.

О том, что «Адмирал Владимирский» не является простым исследовательским судном, также свидетельствует инцидент, произошедший, когда судно проходило недалеко от Дании. Тогда к нему приблизились журналисты, которые увидели на палубе вооруженного человека в российской экипировке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты «беспочвенно во всем обвиняют Россию». Он также призвал «больше внимания уделить» расследованию взрывов на «Северных потоках».

В конце сентября 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» произошли взрывы, из-за чего три из четырех нитей трубопроводов были в значительной степени разрушены. Незадолго до этого российские власти под предлогом технических неполадок полностью остановили поставки газа в Европу. Кто устроил взрывы, неизвестно. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов».

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