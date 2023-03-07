Разведка США считает, что за атакой на газопроводы «Северный поток» может стоять «проукраинская группа». Следователи нашли лодку, на которой перевозили взрывчатку

Утечка газа из поврежденного газопровода «Северный поток — 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море, 29 сентября 2022 года Airbus DS 2022 / AFP / Scanpix / LETA

Разведка США считает, что за на газопроводы системы «Северный поток» может стоять некая «проукраинская группа», сообщила 7 марта американская газета The New York Times со ссылкой на источники. У разведки нет доказательств, что к взрывам причастно высшее руководство Украины, говорят источники. По их словам, остается вероятность, что атаки могли неофициально совершить «доверенные лица», опосредованно связанные с киевскими властями.

По версии разведки, в группу входили противники президента РФ Владимира Путина, которые имели гражданство РФ или Украины. Граждане США и Великобритании, по данным разведки, в этом не участвовали, пишет газета. Имена участников группы неизвестны. NYT отмечает, что взрывчатку на трубопроводы могли заложить опытные водолазы, которые, вероятно, не работали на военные или разведывательные службы, но в прошлом могли «проходить специализированную подготовку в государственных структурах».

Анонимные официальные лица США отметили, что не нашли никаких доказательств, что к диверсиям причастна российская сторона. Такая версия, как и участие «проукраинской группы», появилась вскоре после взрывов.

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О том, что «следы ведут в Украину», также заявили источники немецких медиа — газеты Die Zeit и телеканалов ARD и SWR. Еще осенью 2022 года, вскоре после взрывов на газопроводах, как пишет Die Zeit, «одна из западных спецслужб» сообщила европейским партнерам, что к диверсии может быть причастен украинский спецназ. Позже появились дополнительные разведданные, указывающие на то, что ответственность может нести «проукраинская группа», пишет газета.

установили судно, которое использовали для диверсии на «Северных потоках», утверждают немецкие СМИ со ссылкой на источники в разных странах. Лодку арендовала компания из Польши, которая принадлежит двум украинцам. Следователи установили, что лодка вышла в море из города Росток в Германии 6 сентября 2022 года, а затем ее заметили на датском острове Кристиансё, который находится в районе, где произошли взрывы. Затем лодку вернули владельцу; следователи нашли в каюте следы взрывчатки.

По данным следствия, в диверсии участвовали шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. В группу входили капитан, два водолаза, два помощника и врач. Die Zeit пишет, что национальность участников неясна, так как они использовали поддельные документы, например, для аренды лодки.

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Кто является заказчиком диверсии, неясно. В спецслужбах Запада считают, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на Украину как на исполнителя, но никаких доказательств, подтверждающих это, нет.

В офисе президента Украины отрицают, что «проукраинские группы» причастны к диверсии на «Северных потоках». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о „проукраинских группах по подрыву“», — заявил Подоляк.

О взрывах на «Северных потоках» — в подкасте «Что случилось»

Внимание. Подкаст вышел в сентябре 2022 года

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