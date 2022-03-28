Компания Heineken объявила об уходе из России. Пивоваренные заводы будут переданы новому владельцу

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Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает свою деятельность на территории России, говорится в сообщении компании.

Бизнес Heineken в России будет передан новому владельцу — до тех пор все семь заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу.

В Heineken подчеркнули, что «при любых обстоятельствах» гарантируют сохранение зарплаты всех 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.

Компания Heineken еще 9 марта сообщала, что прекратит выпуск пива под своим брендом, однако тогда говорила о планах продолжения работы в России.

На российском рынке Heineken, помимо одноименной марки пива, владеет брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота».

16 марта об уходе с российского рынка объявила другая крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg сообщил, что приостанавливает инвестиции в РФ и поставки импортного пива.

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