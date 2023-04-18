Война Четыреста девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Полковника, пытавшегося получить взятку стиральной машиной, оштрафовали на 400 тысяч рублей

Сотрудника Генштаба РФ Ивана Мертвищева признали виновным в покушении на мошенничество. По версии следствия, он требовал от военного комиссара по московскому району Раменки стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей за положительный отзыв о работе военкомата.

Сам полковник в суде заявил, что ему «срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры». Изначально дело рассматривалось по статье о вымогательстве взятки, но затем его переквалифицировали на статью о покушении на мошенничество.

Московский суд посчитал смягчающим обстоятельство то, что полковник признал вину, а также принимал участие в боевых действиях в Чечне. «Коммерсант» утверждает, что Мертвищев попросил направить его на войну в Украине.