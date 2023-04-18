Война Четыреста девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 апреля смотрите здесь.
Полковника, пытавшегося получить взятку стиральной машиной, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Сотрудника Генштаба РФ Ивана Мертвищева признали виновным в покушении на мошенничество. По версии следствия, он требовал от военного комиссара по московскому району Раменки стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей за положительный отзыв о работе военкомата.
Сам полковник в суде заявил, что ему «срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры». Изначально дело рассматривалось по статье о вымогательстве взятки, но затем его переквалифицировали на статью о покушении на мошенничество.
Московский суд посчитал смягчающим обстоятельство то, что полковник признал вину, а также принимал участие в боевых действиях в Чечне. «Коммерсант» утверждает, что Мертвищев попросил направить его на войну в Украине.
Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что для поиска призывников используется система распознавания лиц.
«По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — сказал он агентству ТАСС.
Он отметил, что с такой информацией о человеке оповестить о явке в военкомат «не составит труда». По его словам, основная причина неявки в военкомат — проживание не по месту регистрации, из-за чего не удается вручить повестку призывнику.
Опубликовано также видео поездки Путина. На записи президент России выходит из вертолета, затем кортеж въезжает в город Геническ в Херсонской области
На другом видео Путин передает военным копию иконы, которая, по словам президента, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны российской армии»
Кремль сообщил, что Путин посетил оккупированные территории Украины
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки российских войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в самопровозглашенной ЛНР, говорится в сообщении Кремля.
В штабе группировки войск «Днепр» Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
В штабе национальной гвардии «Восток» в ЛНР президент России принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке на этом направлении.
Путин также подарил военнослужащим копии икон.
Здравствуйте! Начинается 419-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной.