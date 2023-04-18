Госдума России сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают пожизненное наказание по статье о государственной измене (статья 275), сообщает ТАСС.

Действующее законодательство предусматривает максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

О последствиях ужесточения наказания по делам о госизмене

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О последствиях ужесточения наказания по делам о госизмене

В России будут давать пожизненный срок за госизмену. Почему это преступление считается страшнее даже убийства? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Поправки также ужесточают ответственность за преступления по статьям УК, связанным с терроризмом. В частности, по статье о теракте максимальное наказание увеличат с 15 лет до 20. По статье о содействии террористической деятельности минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поднять до семи лет (сейчас пять лет), а минимальное наказание за пособничество — до 12 лет (сейчас 10 лет).

По статье об организация террористического сообщества и участие в нем наказание будет составлять от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет), по статье «Диверсия» — до 20 лет (сейчас 15 лет), а по статье «Акт международного терроризма» — от 12 лет (сейчас от 10 лет).

Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья 284.3 — «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций», в которые не входит Россия. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Наказывать таким образом предлагается должностных лиц, военных или добровольцев.

Одним из авторов последней поправки выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В начале апреля он сообщал, что профильные думские комитеты готовят поправки, запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и других международных органов, деятельность которых направлена «против РФ и ее граждан». 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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