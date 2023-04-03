Володин предложил ввести уголовное наказание за призывы исполнять решения Международного уголовного суда

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Поправки к закону «О безопасности» также будут предусматривать запрет на территории России деятельности «международных органов», направленной «против РФ и ее граждан». О каких именно органах идет речь, не уточняется.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить публичные призывы исполнять решения МУС и других «международных органов», а также сотрудничество с ними. По мнению Володина, необходимо «предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления» в виде штрафов и лишения свободы.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер суд выдал в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к ордеру на арест Путина, все «тщательно фиксируют» и продолжают работать. «Продолжает, главное, работать и президент», — сказал представитель Кремля.