В Кремле спокойно относятся к ордеру на арест Владимира Путина, выданному Международном уголовным судом в Гааге. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — цитирует его слова «Маяк».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. По версии МУС, Путин и Львова-Белова лично несут ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не признают юрисдикцию МУС, а саму постановку вопроса об аресте Путина считают «возмутительной и неприемлимой». Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва может ответить на эти действия точечным ракетным ударом по зданию суда в Гааге. Сам Путин лично никак не реагировал на новость об ордере на свой арест.