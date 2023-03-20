«Граждане судьи, внимательно смотрите в небо». Медведев пригрозил ракетным ударом по суду в Гааге, выписавшему ордер на арест Путина

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки судить президента ядерной державы в Международном уголовном суде (МУС) будут иметь «чудовищные последствия» для международного права. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ордер на арест Владимира Путина, выписанный судом в Гааге.

Также Медведев написал, что Россия может ответить на эти действия ракетным ударом по зданию МУС.

Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. По версии МУС, Путин и Львова-Белова лично несут ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.