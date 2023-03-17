«Это историческое решение» Как в Украине и России реагируют на международный ордер на арест президента РФ. Материал обновляется

Wolfgang Maria Weber / imago images / Scanpix / LETA

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это. Также выдан ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ее называли одной из ключевых фигур в системе перемещения украинских детей с оккупированных территорий. «Медуза» собирает реакции на решение суда в Гааге.

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Как отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России

Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными.

Официальный представитель министерства иностранных дел России

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России

Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать.

Заместитель председателя Совета безопасности России

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, КАК использовать эту бумагу 🧻

Председатель конституционного комитета Совета Федерации

Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам

Махровые двойные стандарты, полная политизация и дискредитация МУС. Подобные обвинения просто чудовищны, они не подпадают даже под определение «абсурд». Детскому омбудсмену и российским властям удалось спасти огромное количество детей, многие из которых потеряли кров, родителей или были ранены во время обстрелов со стороны украинских неонацистов. А теперь у них есть будущее в своей стране, в России.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации

Было бы неплохо, если бы, например, Басманный суд города Москвы выдал ордер на арест в полном составе членов «международного суда в Гааге» за то, что своими неправовыми провокационными действиями [они разжигают] обстановку в мире. Уверен, что члены этого «трибунала» сами понимают абсурдность своих шагов, но на них давят неонацисты из ЕС и НАТО, и они вынуждены принимать решения, которые являются ничтожными с юридической точки зрения.

Главный редактор российской государственной телекомпании RT

Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы.

Председатель Государственной думы РФ

Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. <…>

Вашингтон и Брюссель понимают: Есть Путин — есть Россия. Поэтому нападают на него. <…> Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны.

Как отреагировали в Украине

Генеральный прокурор Украины

Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконной депортации и перемещения украинских детей. <…> Это означает, что за пределами должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. <…>

Руководитель Офиса президента Украины

Это только начало. <…> [Путина и Львову-Белову] подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут. <…>

В расследуемых в Украине производствах зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Настоящие цифры могут быть кратно больше. 308 детей удалось вернуть. Это довольно трудный процесс, но мы работаем над этим.

Министр иностранных дел Украины

Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления.

Советник главы офиса президента Украины

Мир изменился. МУС выдал ордер на арест «стратега» Путина. Это четкий сигнал российским элитам о том, что с ними будет и почему не будет «как раньше». Это начало конца РФ в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подождите.

Как отреагировали в мире

Официальный представитель генерального секретаря ООН

Генеральный секретарь ООН будет говорить с тем, с кем считает нужным, для решения стоящих перед ним вопросов.

Верховный Представитель Евросоюза

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление — незаконную депортацию и отправку детей из Украины в Россию — это начало процесса по привлечению виновных к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может.

Министр иностранных дел Великобритании

Ответственные за ужасные военные преступления в Украине должны быть привлечены к ответственности. Мы приветствуем шаг, предпринятый независимым МУС для привлечения к ответственности верхушки российского режима, включая Владимира Путина. Необходимо продолжать работу по расследованию совершенных злодеяний.

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch

Это большой день для многочисленных жертв преступлений, совершенных российскими войсками в Украине с 2014 года. Этими ордерами на арест МУС объявил Путина в розыск и сделал первый шаг к прекращению безнаказанности, которая слишком долго поддерживала преступников в войне России против Украины.