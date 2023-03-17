Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте суда.

Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.

Преступления, которые вменяют Путину, предположительно совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, отмечает суд.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

The New York Times 13 марта со ссылкой на источники писала, что в ближайшее время МУС откроет два дела против российских официальных лиц из-за предполагаемых преступлений в Украине: одно — из-за депортации украинских детей, второе- из-за намеренных ударов по гражданской инфраструктуре. В Кремле на фоне этих сообщений напомнили, что Россия не признает Международного уголовного суда.

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