Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте суда.
Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.
Преступления, которые вменяют Путину, предположительно совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, отмечает суд.
Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
The New York Times 13 марта со ссылкой на источники писала, что в ближайшее время МУС откроет два дела против российских официальных лиц из-за предполагаемых преступлений в Украине: одно — из-за депортации украинских детей, второе- из-за намеренных ударов по гражданской инфраструктуре. В Кремле на фоне этих сообщений напомнили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.