Пентагон выступил против американской помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине Ведомство опасается, что в будущем факт такого сотрудничества позволит привлекать к ответственности граждан США

Министр обороны США Ллойд Остин Tom Brenner / Reuters / Scanpix / LETA

Пентагон выступает против того, чтобы США предоставили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге сведения американской разведки, подтверждающие факты военных преступлений россиян в Украине. Как пишет The New York Times, в военном ведомстве опасаются, что это будет прецедентом, из-за которого в будущем суд сможет привлекать к ответственности американцев.

За передачу сведений выступает остальная часть американского правительства, включая спецслужбы, Госдепартамент и министерство юстиции. По данным NYT, Совет национальной безопасности США 3 февраля созвал заседание на уровне министров, чтобы прийти к соглашению по этому вопросу, однако глава Пентагона Ллойд Остин и ряд военачальников на этом заседании выступили против передачи данных в Гаагу. Президент Джо Байден еще не принял окончательного решения по поводу сотрудничества США с судом, сообщают источники издания.

Сведения, о которых идет речь, могут помочь расследованию, начатому главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Как пишет The New York Times, эта информация включает материалы о решениях российского руководства наносить удары по гражданской инфраструктуре, а также принудительно вывозить детей с оккупированных украинских территорий.

Правительству США запрещено сотрудничать с МУС. Но для расследования о войне России с Украиной сделано исключение

Международный уголовный суд начал свою работу в 2002 году. Это первый действующий на постоянной основе международный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии и геноцид.

Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории стран, ратифицировавших Римский статут (соглашение, в соответствии с которым был учрежден суд), или же преступления, совершенные гражданами этих стран в любой точке мира. На данный момент статут ратифицировали более 120 стран мира; США и Россия этого не сделали. В Вашингтоне последовательно придерживались позиции, что суд не должен преследовать граждан стран, не ратифицировавших документ — даже если предполагаемые преступления совершены в странах, которые юрисдикцию МУС признают.

Президент США Билл Клинтон подписал Римский статут еще в 2000 году, однако в итоге не отправил его в Конгресс на ратификацию, а через два года Джордж Буш фактически отозвал президентскую подпись под документом. В 2017 году, когда МУС открыл расследование о пытках подозреваемых в терроризме со стороны американских военных в Афганистане, президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении персонала суда, а госсекретарь Майк Помпео назвал его «коррумпированным». В 2021 году администрация Байдена отменила санкции; тогда же новый главный обвинитель МУС Карим Хан прекратил афганское расследование.

Конгресс США еще в начале существования суда принял два закона, которые ограничивали возможности правительства США в предоставлении помощи суду. Один из них, датируемый 2002 годом, в частности, позволяет президенту принимать «все необходимые меры» (вплоть до военных) для освобождения американских граждан, задержанных по ордеру МУС. После начала войны России с Украиной, однако, в законодательство были внесены поправки: в декабре 2022 года в качестве исключения Конгресс разрешил правительству помогать суду «в преследовании иностранных граждан в связи с ситуацией в Украине».

Как отмечает NYT, несмотря на этот четкий политический сигнал от Конгресса, Пентагон продолжает настаивать, что США не должны помогать МУС, так как Россия не является участником Римского статута.

При этом сторонники сотрудничества с МУС указывают, что такая помощь со стороны США вряд ли станет прецедентом, на основании которого впоследствии в Гаагу могут попасть американские граждане: в уставе МУС сказано, что он расследует преступления только жителей тех стран, где нет развитой судебной системы, позволяющей расследовать такие случаи самостоятельно. Как полагают американские юристы, США с их независимой судебной системой к таким странам не относятся — в отличие от России.

Россия отказалась от сотрудничества с МУС в 2016 году — после того как суд назвал аннексию Крыма «вооруженным конфликтом»

Россия подписала договор об участии в деятельности МУС в 2000 году, однако Римский статут так и не ратифицировала. В 2016 году Москва объявила об отказе от сотрудничества с судом — это было сделано через несколько дней после того, как прокурор МУС официально охарактеризовал аннексию Крыма и Севастополя как продолжающийся международный вооруженный конфликт между Россией и Украиной. «МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом правосудия. Его работа неэффективна и однобока», — утверждал МИД РФ.

Главный обвинитель МУС Карим Хан в начале марта 2022 года объявил, что суд начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины с . Это произошло после того, как соответствующие обращения в суд подали несколько десятков государств. В мае МУС направил в Украину 42 своих сотрудника для работы на месте — это стало крупнейшей миссией за все время существования суда.

Карим Хан подчеркивал, что МУС будет рассматривать только те случаи, которые попадают под его юрисдикцию. Позже в ООН пояснили, что, в частности, у МУС в данном случае нет полномочий для расследования и, соответственно, предъявления обвинений высшему руководству РФ, принимавшему решение о вторжении. При этом МУС может расследовать совершенные в Украине преступления против человечности, военные преступления и геноцид.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако официально признала юрисдикцию МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с конца 2013 года.

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