Владимир Зеленский приехал в Авдеевку под Донецком

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкой области, где посетил передовые позиции украинских войск, сообщает офис президента Украины.

Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки «Донецк», пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, а также вручил государственные награды.

Зеленский в Авдеевке: награждение военных на передовых позициях Суспільне Новини

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех», — сказал Зеленский на встрече с военными.

Авдеевка расположена примерно в 20 километрах от Донецка. Российские силы постоянно обстреливают город. До полномасштабного вторжения российских войск в Украину население Авдеевки составляло около 32,5 тысячи человек, сейчас — меньше двух тысяч человек.

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