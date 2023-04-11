Производитель водки Absolut и джина Beefeater возобновил поставки в Россию

Французский производитель алкоголя Pernod Ricard возобновил поставки своей продукции в Россию, прерванные вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет шведское издание Kristianstadsbladet со ссылкой на вице-президента принадлежащего Pernod Ricard водочного бренда Absolut Паулу Эрикссон.

По словам Эрикссон, сейчас «концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость». Она подчеркнула, что Pernod Ricard соблюдает санкционные Евросоюза.

Представитель компании отметила, что после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard «действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России».

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает виски Chivas Regal, Martell, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.

После начала войны из России ушли и другие крупные производители крепкого алкоголя, такие как Diageo (бренды Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewarʼs, William Lawsonʼs), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy.

С ноября правительство РФ разрешило ввозить в страну некоторые известные алкогольные бренды в рамках так называемого «параллельного импорта», то есть через третьи страны без согласия правообладателя.