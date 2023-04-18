В Екатеринбурге за пост о гибели «военкора» Татарского задержали пиарщика, который встречался с журналистом WSJ Гершковичем незадолго до его ареста

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, сообщает «Коммерсант».

По данным источника газеты в силовых структурах, Ширшикова подозревают в оправдании терроризма. Поводом для дела послужил пост в его телеграм-канале «Гусарская бравада» о «военкоре» Владлене Татарском.

По версии газеты, вероятно, речь идет о сообщении, в котором Ширшиков писал, что не сожалеет о гибели «военкора», а также тех, «кто добровольно пришел на творческий вечер этого отморозка».

По данным «Коммерсанта», Ширшикова задержали дома, источник издания также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе пиарщика.

Ширшиков сопровождал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург и одним из первых сообщил об исчезновении журналиста (позднее выяснилось, что Гершкович задержан). Пиарщик также рассказывал, что Гершкович планировал писать об отношении жителей Урала к вторжению в Украину и нападках Евгения Пригожина на директора музея истории Екатеринбурга.

В Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» Владлена Татарского. «Военкор» погиб, еще 40 человек пострадали.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

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