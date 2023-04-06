Данил и Виктория Мухаметовы Страница Данила Мухаметова во «ВКонтакте»

Управление ФСБ по Свердловской области 4 апреля сообщило о задержании в Нижнем Тагиле супружеской пары, подозреваемой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «Холод» и «Русская служба Би-би-си» выяснили, что задержанных зовут Данил и Виктория Мухаметовы, они работали на оборонном предприятии «Уралвагонзавод». На них заведено уголовное дело по статье о «госизмене» (статья 275 УК РФ).

В сообщении ФСБ говорилось, что подозреваемые якобы передали за деньги спецслужбам Украины сведения «военно-технического характера», которые могут быть использованы против российской армии. По месту жительства задержанных «изъяты предметы шпионской деятельности», отчитывалось ФСБ, не уточняя, о каких предметах идет речь. Спецслужба сообщила, что подозреваемых отправили в СИЗО.

ФСБ также распространила видео, на котором двое силовиков укладывают лицом к земле молодого человека в оранжевой шапке на крыльце подъезда жилого дома, а мужчина в штатском показывает ему некое удостоверение. Вскоре силовики вместе с мужчиной заходят к нему в квартиру, на следующем кадры мужчина сидит на диване с листком А4 на коленях. Далее на видео склейка. После склейки он сидит на том же диване вместе с девушкой. Их лица скрыты. Человек за кадром спрашивает у девушки, передавала ли она сведения иностранной стране и что конкретно — «чертеж или какой-то иной документ». Девушка отвечает, что чертежи. По ее словам, она получила за это около 100 тысяч рублей. На видео можно заметить несколько склеек.

Издание TagilCity со ссылкой на источник писало, что семейная пара работала на «Уралвагонзаводе». Там они якобы сделали копии документации, которую передали «представителям Украины». При этом издание пишет, что задержание произошло еще в конце марта, тогда как ФСБ сообщила об этом 4 апреля.

Житель Нижнего Тагила сообщил «Холоду», что мужчину на видео зовут Данил Мухаметов, ему 31 год. Его 23-летнюю жену зовут Виктория. «Би-би-си» обнаружила судебные решения об аресте Мухаметовых, но не по делу о шпионаже, а по административной статье. Из них следует, что вечером 22 марта Данил и Виктория якобы выражались «нецензурной бранью» на автобусной остановке в центре Екатеринбурга при трех свидетелях, одним из которых оказался оперуполномоченный ФСБ. Он написал рапорт об их «хулиганских действиях», на следующий день суд в Екатеринбурге назначил паре по 12 суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

29 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в тот же день этапировали в Москву, а суд отправил его в СИЗО «Лефортово» . Источник «Медузы» среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказывал, что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод». «Би-би-си» уточняет, что Гершкович был в Нижнем Тагиле вместе с фотографом Патриком Ваком. Они улетели с Урала 19 марта.

ФСБ утверждает, что журналист, «действуя по заданию американской стороны», якобы «осуществлял сбор сведений», составляющих гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военного-промышленного комплекса». Его задержали, как заявили в ФСБ, «при получении секретных сведений». Освободить Гершковича призвали власти США, ведущие американские медиа (Bloomberg, The New York Times, The Washington Post, Politico и другие) и десятки журналистов. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал «не придавать политическую окраску» аресту журналиста.

ФСБ сообщила о задержании семейной пары Мухаметовых только 4 апреля, к тому моменту срок их административного ареста должен был истечь, но на свободу они не вышли.

Данил Мухаметов — выпускник Уральского федерального университета по специальности «Специальные машины и устройства». С 2014 года он работал на «Уралвагонзаводе» инженером-технологом. Об этом он сам рассказывал в соцсетях. Он также называет себя фотографом. Журналисты обнаружили в интернете несколько объявлений с предложением его услуг. «Би-би-си» предполагает, что силовики могли посчитать «шпионской техникой» фотоаппаратуру.

Виктория Мухаметова работала на «Уралвагонзаводе» «оператором, что-то связано с компьютером», рассказала ее родственница. По словам матери Виктории, с ее дочерью работает адвокат по назначению, так как нанять защитника у нее нет возможности. О том, что ее дочь и зятя подозревают в шпионаже, она узнала из СМИ.

По словам знакомого Мухаметова Яна Пахомова (имя и фамилия изменены), который работал на «Уралвагонзаводе» и учился с ним в одном техникуме, у пары вряд ли был доступ к секретным документам и чертежам, так как секретной работой занимается отдельное конструкторское бюро. Он отметил, что на заводе сотрудникам необходимо устанавливать на мобильные телефоны специальные программы, которые блокируют использование камеры. Мужчина назвал Мухаметова «не очень умным» парнем, который во время учебы попадал в «глупые ситуации». Перечислять их он отказался.

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