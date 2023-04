ФСБ утверждает, что журналист, «действуя по заданию американской стороны», якобы «осуществлял сбор сведений», составляющих гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военного-промышленного комплекса». Его задержали, как заявили в ФСБ, «при получении секретных сведений».

Освободить Гершковича призвали власти США, ведущие американские медиа (Bloomberg, The New York Times, The Washington Post, Politico и другие) и десятки журналистов. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал «не придавать политическую окраску» аресту журналиста.